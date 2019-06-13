誓言用百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒今天(13日)表示，目前台灣有兩大問題，第一是貧富差距，辛苦的人很辛苦、有錢的很有錢；第二是要幫弱勢家庭轉型，因此誓言目標要用100億元幫助3萬個弱勢家庭。

辜仲諒今天透露，他是新住民的小孩，媽媽出生在日本、在日本長大，「她嫁給我爸爸時一句國語都不會講，我媽媽當時嫁過來時台灣還非常落後，還有不適應台灣的氣候，我小時候的印象我媽媽常常生病，我小時候去幼稚園的時候不會講國語，我只會講日文跟台語，老師覺得我很奇怪，但我還是長這麼大。」

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辜仲諒也表示，中信的「信扶專案」概念是來自於「鄉村銀行」，「我10多年前跟諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）見面，他在印度等很多地區成立鄉村銀行，我們團隊把尤努斯找到台灣，跟他聊了之後，我就覺得是可行。」

目前信扶專案貸款8成是女性，辜仲諒說：「尤努斯也說貸款大部分都是女性，而且都是單親媽媽。單親媽媽非常偉大，她們繳款非常準時，而且沒有人會不繳款，再怎麼苦為了小孩都會繳款。這讓我想起，早期信用卡逾期繳款的大部分都是男性，而且是年輕男性，女人比較不會，很難賺到女人的錢，因為女人比較細心，這種錢都賺不到。」

辜仲諒在4年前也發起反毒基金會，他說：「這個東西我是門外漢，我看了很多資料，跟很多美國來的法官談，我有一個感想，吸毒的人是碰到挫折或某種原因陷進去，就像高血壓或氣喘，如果只用藥物治療是不會好的。」現在美國有5000多個反毒法庭，法庭重點是法官，這些法官其實就像爸媽一樣，叮嚀跟關心吸毒者要接受治療，讓他們能夠重回社會。

中信慈善基金會原本很單純是希望幫助弱勢兒童，但卻發現其實弱勢兒童的困境常常來自家庭，辜仲諒說：「如果不去幫這些家庭，這些無辜小孩就會繼續吃苦，包括那些有藥癮的父母，目前約有6萬人在監獄裡，但一半以上是跟毒品有關，所以至少有3萬多家庭是受苦的。」

目前中信慈善基金會幫助300個家庭、1758人，但辜仲諒認為太少，他說：「我要3萬人，這是努力目標！我們目前幫助300個家庭花1.2億元，如果能幫助3萬個家庭就是100億，這不是壞帳、這是營業額，且有8成以上的人正常還款，我是覺得OK啦！我覺得這事情是可以做的，而且這不是生意，這是為我們子子孫孫。」

辜仲諒也直指現在台灣有兩大問題，第一是貧富差距不能再擴大，「在AI發展下未來20年台灣教育制度不改的話，很多人會失業，台灣經濟分裂，辛苦的人很辛苦，有錢的人很有錢，對台灣這小寶島是不好的。」第二就是要幫弱勢家庭轉型，幫這3萬個家庭，讓他們小孩在健康環境好的軌道接受教育好好長大。

辜仲諒強調：「中信除了對幾十萬的股東有責任，也要創造中信在台灣的價值，不是只為股東賺錢而已，全台爛頭寸很多，但若拿100億來幫這3萬個家庭，5年、10年後台灣的吸毒人口就會下降，所以信扶專案對台灣社會很重要。」