週末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

▲買節能的電冰箱、冷氣機及除濕機可以減徵最高2,000元貨物稅，週六（15日）上路。（圖／記者蔡惠如攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

本週週末可以去逛大賣場，買節能的電冰箱、冷氣機與除濕機了！立法院三讀通過貨物稅部分修正條例，購買能源效率在1、2級的電冰箱、冷暖氣機以及除濕機，最高可以退2,000元的貨物稅，總統府今(13)日公布總統令，預計2日之後，也就是週六(15)日正式上路，民眾買相關電器就享受退稅及省荷包的小確幸。

貨物稅條例修正增訂，購買經濟部核定的源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可以按並按「電冰箱冷暖氣機除濕機減徵貨物稅稅額表」規定減徵貨物稅，最多以2,000元為限，減徵稅額應該由買受人申請退還。以電冰箱為例，如果有效內容積不到200公升，可以減徵的稅額就是500元，200公升以上，不到400公升，減徵稅額就是1200元；400公升以上就是可退2,000元。

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▲節能家電減徵貨物稅表。（圖／財政部提供）

財政部表示，節能家電退貨物稅的相關規定，在生效日起的2年內有效，適用時間為6月15日到2021年的6月14日止，而正式上路時間6月15日正逢週六，民眾可以趁假日去看節能家電，購買還可以省荷包。

此外，這次貨物稅修正條例，也針對老舊柴油大貨車及大客車等汰舊換新，除擴大優惠適用對象、額度和年限，未來1、2、3期大型柴油車，減徵額度由最高5萬元大幅提高到40萬元，凡在2017年8月18日後報廢、2022年底前購買新車就可享減稅優惠。

財政部估計，2年可刺激350萬件節能家電的商機，退稅金額58億元；老舊柴油大貨車及大客車汰舊換新，估計3年半共退稅35億元，合計2法案實施期間共退稅93億元。

財政部表示，民眾買節能家電，可以指定的網站上(網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212)申請退稅，經國稅局審查核准後將在受理的1~2個月內就會將退稅款撥入民眾指定的本人金融機構帳戶，或者郵寄退稅支票，但是財政部建議，為了避免郵寄過程支票遺失以及到金融機構兌領不便，建議民眾還是以「指定金融帳戶」直撥退稅最為方便、迅速。