郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢達成

▲郭台銘參加新北市獅子會會長交接就職典禮。（圖／記者宋良義攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（13日）晚間來到「國際獅子會300B1區會長聯合交接暨新任理監事職員宣誓就職典禮」，並在致詞分享他心中30年的秘密，那就是當年沒有成功加入獅子會的遺憾，終於在今天圓夢達成，聘任為獅子會榮譽顧問。

郭台銘來到獅子會活動，特別分享一個30年前的故事，他提到自己30年前跟獅兄、獅姐們一樣都是中小企業，剛好銀行有一點存款，企業做得有點不錯，人家就推薦他加入板橋獅子會，後來申請很久，都被否決掉。

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▲郭台銘說出心中30年的秘密。（圖／記者宋良義攝）

郭台銘就問當時的獅兄、獅姐們，雖然她不是很多錢，但是我很想知道為什麼被拒絕加入，結果對方說「你做的善事太少」， 郭台銘就說那時候忙工廠，所以沒有時間像獅子會做各種的防酒駕、戒毒的公益活動。

郭台銘表示，後來他多次表達想加入獅子會共同做點善事，但還沒有成功就出國拚事業，所以加入獅子會一直是他心中最大的願望，時至今日終於成為顧問，也算是跟獅子會結緣，並打趣的說他不能叫獅兄獅弟，但是可以叫他「獅顧問」。

郭台銘說他很高興終於把埋在心中30年的秘密說出來，現在可以加入獅子會，一起幫助弱勢貧困族群，授聘顧問證書讓他覺得很榮耀，未來如果當選總統，希望讓獅子會的精神一代一代傳下去，發揮熱心公益的精神。

▲郭台銘授聘為獅子會顧問。（圖／記者宋良義攝）