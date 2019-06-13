影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

▲鴻海董事長郭台銘今（13）日表示，對美方來說解決中美貿易爭端仍是第一順位的問題，他也期待中美貿易戰能在G20峰會前後畫下休止符，讓全球經貿朝向正向發展。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

美國總統川普12日首度回應香港「反送中」示威，是否將衝擊本月底的川習會備受關注，對此，國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（13）日表示，就他對美國高層運作的了解，解決中美貿易爭端仍是第一順位的問題，他也期待中美貿易戰能在G20峰會前後畫下休止符，讓全球經貿朝向正向發展。

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川普與波蘭總統杜達12日在白宮舉行雙邊會談前，有記者詢問川普對香港示威活動的反應，川普回應表示，這是他見過很大規模的示威，他理解香港民眾示威的理由，相信他們能解決問題，希望他們能夠和中方一起解決問題。

▲美國總統川普12日首度回應香港「反送中」示威，對於六月下旬登場的G20川習會，是否能順利重啟中美貿易戰的談判，備受外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）稍早被媒體問及香港示威時指出，川普與中國大陸國家主席習近平下次會面時，有可能會談到引渡條例。

由於中美兩國正設法重啟破局的談判，川普對香港局勢的談話及動作，牽動雙方經貿單位的敏感神經，但川普日前談及美中貿易爭端時，態度明顯放軟，表示：「我覺得我們將會與中國達成協議。」

▲鴻海董事長郭台銘（圖右）今（13）日出席台大癌醫中心醫院捐贈簽約記者會時表示，將於六月下旬登場的Ｇ20峰會，將是川普和大陸國家主席習近平，阻止世界兩大經濟體衝突的最終機會之一。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘今天出席臺大癌醫中心醫院捐贈簽約記者會時表示，依據他對美國高層運作的了解，美方第一順位是要解決中美貿易的問題，將於六月下旬登場的Ｇ20峰會，將是川普和大陸國家主席習近平，阻止世界兩大經濟體衝突的最終機會之一。

郭台銘表示，原本考慮出席Ｇ20峰會，但因目前力拚國民黨總統初選，不方便出席，但是他認為中美兩國在G20峰會前後，若能為中美貿易的戰爭畫一個休止符，「這對全世界都是好的，也是我衷心的期盼。」