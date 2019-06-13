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新北警粉專貼藝人街吻照　瞎扯侯友宜治安政策…網怒：傷口撒鹽

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▲▼新北市政府警察局粉絲專頁貼上藝人偷吃街吻照，想宣傳侯友宜治安政策，卻被網友酸在傷口灑鹽，超沒風度 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市政府警察局粉絲專頁貼上藝人偷吃街吻照，想宣傳侯友宜治安政策，卻被網友酸在傷口灑鹽，超沒風度 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

藝人阿翔與謝忻2人在街頭激情親吻照，許多網友將照片Kuso成婚紗照或是進口車廣告宣傳照，新北市政府警察局更落井下石在傷口灑鹽，在臉書粉絲頁PO上接吻照，還寫上侯友宜市長文宣：「侯市長的界線很明確」，想藉著火紅照另類宣傳，卻畫虎不成反類犬，被網友酸「公家機關這樣做不太妥當吧」、「超沒風度」。

近日「浩角翔起」的阿翔與謝忻2人偷吃地下情，被媒體拍到阿翔開著進口休旅車降下車窗，左手摟著謝忻的背激情親吻，報導一出瞬間攻佔各大新聞版面，偷吃風雲吵得沸沸揚揚。

2人街頭親吻的主照，被網友Kuso成進口車廣告文宣「買X3輕鬆擁有小三」，還有將照片P圖成唯美的婚紗照；新北市政府警察局更趕上這股熱潮，載下這張照片，在臉書粉絲專頁貼文「各位朋友請遵守法律的界線啊」，照片來源是江湖流傳，網友提供，但網友完全不領情，直接酸「照片有經過授權嗎，怎會寫雷同動作，根本是一樣」，警察自己都沒遵守界線！

除此之外，新北警粉絲專頁還離譜移花接木，使用新北市長侯友宜的話當宣傳「侯市長的界線很明確，新北市沒有軟弱的警察，希望事先預防犯罪，但不保證不發生治安事件，執法過程每一個人負責的階層不同，守護人民的決心是警察的職責」

新北市政府警察局洋洋灑灑地想替市長做另類宣傳，竟拿藝人外遇緋聞與專業的市長治安政策呼籲相提並論，畫虎不成反類犬，被網友酸「公家機關這樣做不太妥當吧」、「在別人傷口上灑鹽超沒風度」。

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關鍵字：阿翔,謝忻,偷吃,新北市政府警察局,粉絲專頁,侯友宜

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