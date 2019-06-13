新住民媽離婚獨養2幼子　辜仲諒承諾幫付孩子學費到大學畢業

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒出席「信扶專案」發表會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

新住民媽媽陳籹穌結束前一段婚姻時，當下口袋僅剩500元，為了賺錢撫養兩個孩子，每天揹著唐氏症小兒子，推娃娃車沿街叫賣滷味，收入少也不穩定，所幸中信「信扶專案」伸出援手。中信慈善基金會董事長辜仲諒聽到故事後，決定利用「辜濂松文教基金會」幫忙付擔兩個孩子的學費直到大學畢業。

新住民媽媽陳籹穌當初和丈夫離婚後，沒地方住，全身上下只剩500元，為了賺錢養家，每天得揹著小兒子沿街推車叫賣滷味，後來中信「信扶專案」伸出援手，創業顧問一路協助，陳籹穌學習記帳、控制支出成本，並開始運用社群網路和通訊軟體開發客源，也著手改良產品的包裝，增加宅配訂單的機會，單日營業額成長十倍，終於擺脫赤貧人生。

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為幫助弱勢孩童有穩定的家庭生活與學習環境，解決弱勢家長面臨的困境，中信慈善基金會從8年前開始推動「信扶專案」，服務內容包含5大完善機制：第一，提供7年期、最高新台幣50萬元與1.57%浮動低利貸款；第二，以分期動撥機制，管控創業者財務風險；第三，信用無重大瑕疵者，由中信慈善基金會推薦申貸，將可幫助受助者重建信用；第四，提供家長創業一年期間免費微型保險資源；第五，為期一年的創業輔導陪伴，教導創業家長進行財務盤整及創業模式規劃。

辜仲諒表示，這幾年走進偏鄉服務期間，發現許多弱勢兒童來自經濟弱勢家庭，家長在打拼工作與照顧孩子之間經常陷入兩難，他為此感到不捨與難過，因此自2011年推動「信扶專案」，期盼從改善家庭經濟開始，陪伴家長透過創業站穩腳步，進而幫助更多弱勢孩童能在健全的環境中成長。8年來「信扶專案」輔導超過1700位家長，幫助逾300個弱勢家庭成功創業，協助創造超過1.25億元的產值。

根據中信慈善基金會統計，「信扶專案」成功創業的家長中，有61%無法獲得政府中低收入補助，是面臨入不敷出的近貧家庭。此外，有63%來自單親家庭，其中71%家長撫養2名以上子女，背負沉重經濟壓力。而22%信扶家長即使聯徵狀況面臨逾期、強停、債協等情況，但經審慎評估後仍獲得中國信託銀行貸款機會，且高達82%可持續正常繳款。