珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

▲外貿協會今天與台灣連鎖加盟促進協會進行簽約儀式，共同舉辦明年越南國際連鎖加盟暨餐旅設備展。（圖／外貿協會提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會今（13）日攜手台灣連鎖加盟促進協會，明（2020）年2月20日將在越南河內首度舉辦「越南國際連鎖加盟暨餐旅設備展」，以4大主題打造一條龍式的展覽，共同進軍越南市場。

外貿協會與台灣連鎖加盟促進協會今天舉行合作簽約典禮，預計在明年2月20日至22日共同舉辦首屆「越南國際連鎖加盟暨餐旅設備展」，以連鎖加盟、開店零售、餐旅設備及電子商務等4大主題，共同打造一條龍式的展覽。

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這次展覽瞄準北越市場，藉此拓展至新加坡、馬來西亞、泰國等廣大東協市場。另外，針對亞洲重點市場洽邀徵展，包含香港、大陸、新加坡、香港、馬來西亞、泰國、日本及韓國，打造連鎖加盟、餐旅國際級展覽。

貿協表示，越南總人口接近1億人，有3分之2的人口年齡在30歲以下，都市化比率達30%，零售市場每年以10%幅度成長，預估2020年市場價值為1600億美元。

外貿協會副秘書長林芳苗指出，台灣在越南被稱為「珍珠奶茶搖籃」，尤其北越飲茶人口多，河內的手搖飲料前3大品牌都由台灣品牌一手包辦，同時台灣品牌在當地已有非常良好的形象，也為後進企業創造有利條件。