受華為禁令衝擊！晶圓代工Q2整體營收年減8%　台積電估年減4%

▲圖點開放大。（資料來源：拓墣產業研究院）

記者周康玉／台北報導

全球晶圓代工第2季營收預測出爐！根據TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，受到華為禁令影響，拓墣預估，晶圓代工第2季延續前一季的疲弱需求，預估第2季全球晶圓代工總產值將較2018年同期下滑約8%，達154億美元。市占率第一仍為台積電，達49.2%，第2季較去年同期衰退僅4%，較其他同業受傷程度小。

台積電受惠於7奈米為主的先進製程客戶需求拉升，其第2季的年衰退幅度相對於其他業者來的較小，僅年減4%；三星與格羅方德則分別年減9%和12%。

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第2季晶圓代工業者排名前五與去年相同，第六名至第十名則略有變動，包括力晶因記憶體和顯示驅動晶片代工需求下滑，排名從去年的第7名下降至第9名；世界先進則因為顯示驅動晶片轉移至12吋投產趨勢影響，因為本身不具有12吋產能受衝擊，排名被華虹半導體超越，滑落至第八名。

此外，Google宣布暫停供應華為應用軟體及服務後，TrendForce認為，三星會是最大的獲益者。從智慧型手機及處理器的供應鏈來看，若三星囊括華為於歐洲的市占版圖，台積電將難透過其他如高通、聯發科等客戶取回原本在旗艦處理器市場的占有率，間接受衝擊。

拓墣產業研究院預估，2019年全球晶圓代工產業將出現十年來首次的負成長，總產值較2018年衰退近3%。

▼半導體矽晶圓受華為事件打擊。（圖／達志影像）