　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

受華為禁令衝擊！晶圓代工Q2整體營收年減8%　台積電估年減4%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2019年第2季全球前十大晶圓代工營收。（資料來源：拓墣產業研究院）

▲圖點開放大。（資料來源：拓墣產業研究院）

記者周康玉／台北報導

全球晶圓代工第2季營收預測出爐！根據TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，受到華為禁令影響，拓墣預估，晶圓代工第2季延續前一季的疲弱需求，預估第2季全球晶圓代工總產值將較2018年同期下滑約8%，達154億美元。市占率第一仍為台積電，達49.2%，第2季較去年同期衰退僅4%，較其他同業受傷程度小。

台積電受惠於7奈米為主的先進製程客戶需求拉升，其第2季的年衰退幅度相對於其他業者來的較小，僅年減4%；三星與格羅方德則分別年減9%和12%。

請繼續往下閱讀...

第2季晶圓代工業者排名前五與去年相同，第六名至第十名則略有變動，包括力晶因記憶體和顯示驅動晶片代工需求下滑，排名從去年的第7名下降至第9名；世界先進則因為顯示驅動晶片轉移至12吋投產趨勢影響，因為本身不具有12吋產能受衝擊，排名被華虹半導體超越，滑落至第八名。

此外，Google宣布暫停供應華為應用軟體及服務後，TrendForce認為，三星會是最大的獲益者。從智慧型手機及處理器的供應鏈來看，若三星囊括華為於歐洲的市占版圖，台積電將難透過其他如高通、聯發科等客戶取回原本在旗艦處理器市場的占有率，間接受衝擊。

拓墣產業研究院預估，2019年全球晶圓代工產業將出現十年來首次的負成長，總產值較2018年衰退近3%。

▼半導體矽晶圓受華為事件打擊。（圖／達志影像）

▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治
偷吃渣語錄！阿基師「嘴巴過來只能接招滿足」超狂10金句輾壓阿
中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！美軍第5艦隊出動救援
下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　16縣市升級豪、大雨警戒
沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

關鍵字：華為,半導體,晶圓代工,台積電,三星,格羅方德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

先探／最接地氣產業

外國專業人才來台工作申請有訣竅　小心這3種常見錯誤被退件

開發金與員工簽團協　金融整併員工優退權益納入保障

受華為禁令衝擊！晶圓代工Q2整體營收年減8%　台積電估年減4%

大陸資安疑慮／中美貿易戰利多　研勤人臉辨識下半年大爆發　

跌破眼鏡　美股6月表現最好竟是原物料類股

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

先探／最接地氣產業

外國專業人才來台工作申請有訣竅　小心這3種常見錯誤被退件

開發金與員工簽團協　金融整併員工優退權益納入保障

受華為禁令衝擊！晶圓代工Q2整體營收年減8%　台積電估年減4%

大陸資安疑慮／中美貿易戰利多　研勤人臉辨識下半年大爆發　

跌破眼鏡　美股6月表現最好竟是原物料類股

噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

中職／陳晨威A型流感隔離5天　柏納帝那也戴口罩

讓社區老人安心唱歌　盧秀燕：編列預算取得著作權

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

最高判10年！港警到醫院以「暴動罪」逮捕3名示威者　受傷眼睛男也在內

趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

台大癌醫50億捐款捐不了　郭台..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

新iPhone長什麼樣子　郭台..

到處開戰其實有目的　學者：川普..

以台泥董座張安平為例　謝金河一..

影／郭台銘捐款200億支持台大..

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

彰銀工會提出　台新釋出彰銀股權

下周汽油估漲0.2元　近11年..

華為要求美電信商Verizon..

中華電續代理「舒拉亞衛星」行動..

5家金控拿到併購入場券　金融業..

更多熱門

相關新聞

華為要求美電信商Verizon支付逾300億專利費

華為近日連遭美國各方強力圍勦後，終於開始祭出反擊手段。華爾街日報引述知情人士報導，華為日前已要求美國電信商Verizon為其200多項專利支付許可費，總金額估計超過10億美元（約新台幣317億元），進一步提高了華為與美國間的緊張情緒。

台積電只能自謀出路嗎？

下一代Switch處理器　外媒爆料：由三星和AMD提供

美國禁令影響　華為新筆電發行無限期延遲

威騰中止與華為合作並停止供貨

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面