外國專業人才來台工作申請有訣竅　小心這3種常見錯誤被退件

▲根據統計，2018年「專門性或技術性」來台工作申請案件駁回率只有6%。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

在產業全球化的浪潮下，各國爭相吸納優秀人才，勞動部去（2018）年也放寬外國專業人才來台工作的措施。根據調查，外國專業人士在專門性或技術性來台工作申請案件逾1.3萬件，駁回比率僅6%，其中又以逾期未補正、不符合資格等事由最為常見。

根據規定，外國專業人才工作許可的種類，原則上是以外國專業人才來台從事的工作性質進行劃分，目前開放包含專門性及技術性工作、僑外資事業主管工作、藝術及演藝工作等7大類別；各類別工作有不同的雇主資格、外國人資格或薪資門檻等標準，雇主或外國專業人才應評估工作內容和相關勞雇條件後，選擇合適的類別進行申請。

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另外，2018年上路的「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬外國專業人才來台工作的措施，只要符合特定資格的外國專業人才藝術工作者，可以不用透過雇主送件，自行向勞動部申請來台工作許可。

根據勞動部勞動力發展署統計，2018年申請專門性及技術性工作許可約有1萬3900件，其中駁回申請件數為838件，主要駁回的理由有3個，包括逾期未補正（75.9%）、外國人資格不符（10.2%）以及雇主資格不符（6.5%）。

發展署表示，申請案若經審查有應備文件缺漏、或者申請書表內容填寫錯誤等情形，都會發函請申請人於30天內進行補正。因此，提醒申請人送件後，應注意是否收到補正通知函，並依退件原因盡速辦理，避免申請案逾期補正而遭到駁回。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，「外國人在台工作服務」整合各項申請來台的資訊，建議雇主或外國專業人才可先上網查詢，並備妥相關申請文件，不僅能降低被駁回的機率，同時也能快速核發工作許可，最快7個工作天內審核完畢。