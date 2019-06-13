跌破眼鏡　美股6月表現最好竟是原物料類股

▲6月以來美股出現一波明顯的反彈，其中的領頭羊為原物料類股。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

6月以來美股出現一波明顯的反彈，而其中表現最好的板塊說出來可能讓你跌破眼鏡，不是常見的科技類股，而是原物料類股。

MarketWatch引述FactSet數據報導，截至本周三（12日）原物料類股為6月以來漲幅高達9.5%，為標普500指數11大類股中表現最好的，其次則為科技類股。事實上，原物料類股對全球經濟的波動最為敏感，6月以來的強勁表現，也創下近4年來最佳單月漲幅，僅次於2015年10月份的13.45%。

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▼標普500 6月份各類股走勢。（圖／取自MarketWatch）

為什麼在貿易戰的紛擾下，原物料類股仍能強勢反彈呢？部分華爾街分析師認為，隨著市場對各國央行寬鬆貨幣政策的預期愈來愈高，也為原物料帶來了提振作用。

市場預期今年美國聯準會至少會降息2次，雖然聯準會未曾承諾降息，但主席鮑威爾（Jerome Powell）曾表示，若貿易緊張局勢持續加劇，會考慮調整政策以協助維持經濟擴張。

Prudential Financial首席市場分析師Quincy Krosby表示，市場意識到聯準會轉為鴿派的言論，對景氣敏感度高的原物料類股來說，就會出現明顯的刺激作用。Voya Investment Management的資深市場分析師Karyn Cavanaugh指出，與鋼鐵及鋁製造業高度相關的原物料公司，股價在上個月出現超跌現象，目前正在反彈。

除了美國與中國大陸間的貿易緊張情勢外，過去一個月來，市場也不得不消化川普對墨西哥提出的關稅威脅。Karyn Cavanaugh表示，在5月超賣之後，原物料類股價的價值面估值，更加的吸引人。