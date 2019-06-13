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大陸資安疑慮／中美貿易戰利多　研勤人臉辨識下半年大爆發　

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▲▼研勤董事長簡良益，PAPAGO 。（圖／記者周康玉攝）

▲研勤董事長簡良益。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

行車記錄器PAPAGO大廠研勤（3632）迎中美貿易利多！中國大陸資安問題頻傳，即使人臉辨識技術再高，也有信賴問題。研勤今（13）日宣布，公司投入人臉辨識有成，去年底已經出貨，再九成毛利率高毛利加持下，可望加速集團轉盈，下半年預估在人臉辨識領域進帳4000萬元，全年營收占比從原本的1%攀升至5%。

研勤目前公司旗下有三大主要業務，行車紀錄器仍是主力，歸類在車安產品、營收占比達7成，導航及相關軟體占15%，旗下餐飲品牌掌門精釀啤酒占15%，人臉辨識僅占1%。

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研勤財務長陳柏任表示，今年的營收結構將有小幅調整，低毛利的車安預期將下降至60%，導航及相關軟體占20%，餐飲事業持平，人臉辨識則提升至5%、全年達8000萬元營收。

在行車記錄器車等車安產品過去在中國市場遭受同業削價競爭，壓縮獲利空間，研勤三年前已積極將行銷重心轉往美國、日本等較成熟市場，以及具有發展潛力的新興國家如新加坡、越南與菲律賓等新興市場布局；另一方面，積極開發電子鎖等消費性新產品線，亦逐漸展現效益，預期研勤消費性產品事業，已逐步回穩並可望正向發展。

今年另一個成長動能來自人臉辨識及雲端應用事業，研勤董事長簡良益指出，研勤投入人臉辨識研發已經兩年，且有六成的研發人員都著力於此，目前已有階段性成果，「Face8台灣臉霸」人臉辨識技術已開發完成。在毛利率高達九成挹注下，可讓研勤快速轉骨。

簡良益表示，目前在人臉辨識技術最強的是大陸廠商，但在中美貿易影響和資安疑慮下，台灣和東南亞市場對資安意識都有清楚認知，對研勤來說是很好切入點，也是很好做的市場。

人臉辨識從第1季已經開始有營收貢獻，研勤與台中市政府合作推出的「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」，帶動公司第1季合併營收年增24.12%達176,366仟元，毛利率亦較去年同期增加10.16個百分點達28.16%。

此外，於2011年投資成立的掌門精釀啤酒，台灣事業在去年下半年已見單月損益兩平，今年全年轉虧為盈可期，預計明年掌門汐止廠的設備折舊攤提結束後獲利爆發，

產能部分，目前汐止廠年產能達12噸，旗下總計10家門市穩定挹注營收，今年在高雄會再新增一據點。

掌門亦進軍中國大陸市場，掌門蘇州廠於去年第1季啟用並開始生產，規劃最大總產能可達20噸，目前在大陸有蘇州、深圳兩據點，預計9月在新增廣州一據點。

▼研勤旗下餐飲事業掌門精釀啤酒。（圖／記者周康玉攝）

▲▼掌門精釀啤酒，董事長周芳鉅。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：研勤,人臉辨識,PAPAGO,行車紀錄器

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