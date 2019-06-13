貿易戰火燒到紙業　正隆董座：重心早移回台灣、擴大投資越南

▲正隆董事長鄭舒云。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰火尚未停歇，加上大陸持續實施禁廢令，衝擊造紙業獲利情況，正隆（1904）董事長鄭舒云今（13）日表示，貿易戰確實影響很大，不過正隆多年前已調整營運策略，提早一步將重心移回台灣，並朝向越南發展，同時也會適度調整大陸市場。

正隆今天舉行股東會，由董事長鄭舒云親自主持，會中通過配發1.1元現金股息。現場有小股東提問公司如何因應中美貿易戰所造成的衝擊，正隆董事長鄭舒云表示，公司前幾年將重心移回台灣，並積極拓展越南，同時也對大陸營運進行縮編，對留下來的紙器廠，大多為供應內需市場，將會適時調整訂單。

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正隆總經理蔡東和指出，貿易戰確實對公司產生影響，因此大陸營運目標盡量持平，經營重點放在台灣、越南。進一步觀察正隆營運布局情況，台灣約占3分之2，大陸約占4分之1，而越南則持續成長中。

全球政經局勢詭譎多變，正隆近年來在越南擴大投資，目前有平陽、隆安、越隆等紙器廠。蔡東和提到，儘管數量比同業少，但市占率仍優於同業；另外目前海外同仁約有150人，其中有3分之2的人在越南，可望強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

至於廢紙使用情況，蔡東和分析，目前3分之2的廢紙來自國內，只有3分之1使用進口廢紙。事實上，進口廢紙品質比台灣好，且每公斤約3元，相較於台灣廢紙落在3.5至4元之間，進口廢紙其實品質好又便宜，但正隆仍會持續支持國內廢紙，也是國內使用比例最高的業者。