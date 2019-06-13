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財訊／蔡佩君示警　越南已無便宜工資了

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／潘羿菁

挺著6個月孕肚，腳踩著亞瑟士（Asics）球鞋，全球最大製鞋代工廠寶成集團執行長蔡佩君現身在台中大肚山，參加集團50周年原生林復育活動。久未露面的她，只要談起家庭生活臉上表情立即堆滿笑容，儘管幸福洋溢，但是難掩去年度業績衰退的困境，美中貿易戰如火如荼之際，寶成早已布局東南亞，然而蔡佩君卻示警：越南已經沒有便宜工資。

正當外界多以為，紡織產業當中的成衣與製鞋業，因為在東南亞擁有龐大產線，應該是享受避開關稅的轉單利益，但事情結果似乎不然。

寶成在越南　停止擴廠計畫

請繼續往下閱讀...

上個月，耐吉與Adidas等國際一線品牌大廠簽署一份給美國總統川普的公開信，信中要求川普重新考慮對中國製造鞋類加徵25%關稅；因為一旦開徵，對國家、企業或是消費者都是災難。

蔡佩君解釋，很多廠商跟寶成很像，在越南產能比重已經很大，如果要再蓋新廠或是擴充產線，會造成一定經營壓力，原因就出在，現在越南已經沒有便宜勞工。

這句話不是只有全球最大製鞋廠講過，早在幾天前，台股紡織股后聚陽董事長周理平同樣提到，新加入者要移入越南、原有企業要擴廠，現在兩股力量都在搶工，只會造成競爭壓力加劇，當地勞動力呈現供需失衡，越南已經過熱了。

目前越南最低工資約140美元至180美元（區域別不同），加總保費與加班費等變動薪資，估計平均月薪至少300美元，若以寶成在越南聘雇人數15萬計算，等於1年人事費用逾14億元，接下來，越南的薪資成本，只會如同複利般愈滾愈大。
…(本文節自財訊583期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,製鞋業,越南,亞瑟士,寶成,蔡佩君,耐吉,adidas

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