華為反擊！要求美電信商Verizon支付逾300億專利費

▲華為日前已要求美國電信商Verizon為其200多項專利支付許可費。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

華為近日連遭美國各方強力圍勦後，終於開始祭出反擊手段。華爾街日報引述知情人士報導，華為日前已要求美國電信商Verizon為其200多項專利支付許可費，總金額估計超過10億美元（約新台幣317億元），進一步提高了華為與美國間的緊張情緒。

知情人士透露，華為負責智慧財產授權的主管於2月份致函Verizon，通知該公司應支付款項以「解決專利許可費問題」。然而Verizon並非華為的客戶，華為所謂的專利許可主要涉及Verizon的20多家供應商的網路設備，其中包括美國主要的科技公司。知情人士也指出，Verizon可向這些供應商尋求賠償，華為也直接連絡了部分涉及專利授權的Verizon供應商。

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據了解，華為在信中提到的專利範圍涉及核心網路設備、有線基礎設施及物聯網等，有多達逾230項專利使用許可費，總金額估超過10億美元。

華為與Verizon的代表上周在紐約會面時，討論了專利相關的議題，及Verizon所使用來自其他廠商的裝置，是否存在侵犯華為專利的可能性。Verizon發言人拒絕對此發表評論，「因為這是一個潛在的法律問題。」他強調，此議題並非只涉及Verizon，「考量到有廣泛地緣政治因素，凡是涉及華為的問題，都會對我們整個行業產生影響，並引發國內與國際的關切。」