中美貿易戰打得蘋果股東心惶惶　最怕川普「還想做什麼」

▲克萊默表示，蘋果股東們最害怕的應該是：川普下一步還想做什麼？。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰重燃戰火，在這緊張的局勢中，CNBC財經節目名主持人克萊默（Jim Cramer）表示，蘋果股東們最害怕的應該是：美國總統川普下一步還想做什麼？

根據CNBC報導，克萊默在周三表示，「我認為比起大陸主席習近平，川普更有可能傷害到蘋果」，原因為川普對大陸進口貨品加徵的關稅。

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上個月，川普已經對大陸2000億美元進口商品增加25%的懲罰性關稅，之後還威脅對剩下3000億美元的進口品也加徵關稅，周一又對CNBC說，如果習近平這個月沒有參加G20會議，他就會啟動關稅。

▲自貿易戰開打以來，蘋果認為他們已經避免了貿易戰所帶來的直接影響。（圖／路透）

自貿易戰開打以來，蘋果認為他們已經避免了貿易戰所帶來的直接影響，執行長庫克 （Tim Cook）本月稍早接受訪問時表示，「大陸完全沒有針對蘋果公司，我也不認為這種事會發生。」但他也坦白的說，加徵關稅仍然會挫傷營收，只是他本人並「不預計會有這種狀況發生」。

對於心惶惶的投資者，克萊默鼓勵他們不要將蘋果的股票出售，但他對於投資者想要趁本月有10%漲幅趕緊獲利了結的念頭也是可以理解的，這可以使他們不再受貿易戰陰魂不散的糾結，克萊默說，「我認為你可以持股不售，但我也可以理解大家為什麼對這波漲幅心動。」

蘋果股價在周二迎來連續第6日的漲幅，周三小幅下挫0.32%，但截至周二，6月份的Nasdaq（那斯達克綜合指數）漲幅近5%、蘋果同期漲幅已超過一倍，但與其他科技股相同，蘋果受5月大跌影響，當月Nasdaq重挫8.4%，成了去年12月以來表現最差的一個月。

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