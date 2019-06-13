　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／市場聚焦個股營收表現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

在美中貿易大戰陰影下，哪些企業未受影響？第1季賺錢、營益率為正且5月營收大成長的公司，用數據證明沒有漏氣，其中5月營收創歷史新高的強棒，更將成為市場關注的焦點。

文／馮泉富

美股近日終於迎來一波睽違已久的強力反彈，主要是建立在市場預期美國FED將有降息的充分理由，六月四日是個關鍵的時刻，FED主席鮑威爾在芝加哥聯邦儲備銀行主辦的會議上表示，貿易問題不知何時、以及如何能得到解決，聯準會正密切關注貿易談判和其他事件對美國經濟前景之影響，將採取適當措施維持經濟擴張，以及強勁的就業市場與通膨接近二％之目標。

預期貨幣寬鬆的情緒改變 無法扭轉基本面轉弱事實

請繼續往下閱讀...

觀察聯邦利率期貨市場交易概況，市場預期二○一九年底以前降息三碼的機率還一度超越兩碼達三五％；目前市場預估降息兩碼的機率為三四．六％，降息三碼的機率為三四．二％，按照時程預估，七月啟動降息的機率大增。

市場這麼篤定會降息的理由，除了FED的明示以外，也得利於國際原油價格重挫與美國經濟數據不佳之條件疊加在一起。

以紐約輕原油為例，五月下旬起算約兩周的時間，最深跌幅達一九．五％，讓原本就疲弱的通膨數據，預期未來將加速走低。

接著，日前根據美國勞工部最新報告顯示，美國五月非農業就業新增人數經季調後僅增加七．五萬人，遠低於經濟學家們預估的增加十八萬人，同時下修前兩個月的就業數據，四月新增就業人口由初值的二六．三萬人下修至二二．四萬人，三月數據由十八．九萬人下修至十五．三萬人。

不論這個數據是否讓你有人工雕琢的感覺，神通廣大的川普總統這次應該能達成FED降息的願望了，更誇張的是，美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）甚至呼籲FED今年夏季就應降息兩碼。這時投資人肯定很想問，在預期貨幣寬鬆的強大力量推波助瀾之下，美股是否又要挑戰新高？我們的答案是：非常非常不容易。

先容我將五月底以來，連續兩周本刊轉為樂觀的理由說明一下，美國經濟數據不佳其實早有跡象可循，例如美國ISM採購經理人指數PMI與耐久財訂單等等領先指標早已示警，美國非農就業新增人數只是再次驗證景氣轉弱，加上油價重挫，FED的鴿派言論早在本刊預期之內，所以對股市樂觀以對。

重點來了，經濟基本面轉弱是事實，初步研判，中、美六月下旬達成協議的機率也很低，股市的環境背景沒有改變，改變的只是投資人的情緒，如果因美股強彈一周而情緒變得亢奮，那是很危險的事。

另外，美國經濟最大的危機是在明年不是今年，川普的選舉也是明年下半不是今年。

美國經濟危機 關鍵期在明年

由過去長短期公債殖利率倒掛的歷史經驗來看，最危險的時間也是明年。這時我們該理性思考，FED會把手上重要的籌碼放在今年，還是預留到明年防患未然，我認為後者的概率較大。

所以，FED貨幣政策會偏向寬鬆，也會降息，但兩碼需視狀況而定，三碼可能過度期待。因此，投資人若期待貨幣寬鬆的力量推動美股創高，將是一件非常危險的事情。

接續前言，為何FED的寬鬆政策會有所保留？雖然目前美國經濟面臨諸多干擾，例如減稅的效用遞減、全球經濟成長減速、美國總統川普的貿易政策對商業投資與聘雇的負面影響，但是所有機構法人只是下修經濟增速，並非陷入衰退；況且FED更不希望金融市場出現泡沫。

世界銀行在半年一度的《全球經濟展望報告》，將二○一九年全球成長率由一月預估的二．九％，下修到二．六％；預估美國二○一九年的經濟成長率將由二○一八年的二．九％放緩至二．五％，事實上美國的經濟增速仍在可接受的範圍之內。根據美銀的模型估算，未來十二個月內美國經濟衰退的幾率為一九．五％，距離三○％的歷史危險關口還有一段距離。

官方看法方面，美國國家經濟研究所（NBER）認定對經濟衰退具有前瞻意義的五大經濟指標，分別是首申失業救濟人數、汽車銷售、工業生產、費城聯儲製造業指數以及每週總工作時，上述指標近期並未像過往週期一樣惡化。

況且美聯儲發佈的褐皮書也顯示，雖然美國經濟有一些陰霾，但整體擴張與商業前景依然穩健，顯然，FED不會輕易與市場情緒起舞。

FED寬鬆有限度　追價作多宜謹慎

再觀察歷史的數據，聯準會前兩次的降息循環分別是在二○○一年一月與二○○七年九月，這兩次降息循環啟動之前，非農就業人數均出現過數次的單月負增長紀錄，但是現階段美國非農數據已經長達一○四個月的正成長，創下史上最長紀錄，只是五月數據遠不如前兩個月的水準而已。所以，我們認為FED降息次數不會如市場預期的那麼多次。

現階段比較重要的是企業獲利之評估，今年第一季度，標普500指數公司的盈利增速接近零軸，以Mike Wilson為首的摩根士丹利策略師們現在預測第二季度將下降二．七％，然後第三季度輕微反彈，並預估標準普爾500指數公司二○二○年的每股收益約一六二美元，與二○一九年的預期持平，這等於是美國企業連續兩年獲利零增長。因此，如果對照前述美國企業獲利基本面趨勢而言，美股再創新高的機率很小，追價宜慎。

官方下修台灣出口 限縮大盤上檔空間

目前不論是美股、陸股、台股的回溫，只是反映全球主要央行可能寬鬆的預期情緒，並非整體外貿環境變好。

日前美國總統川普接受CNBC專訪時表示，如果在六月的G20峰會上達不成協議，對中國約三千億美元輸美商品的關稅計畫將立即實施。但是若以日前中國發布的中美經貿磋商白皮書來觀察，明顯很難有交集，因此我們再次強調，對六月下旬的川習會不必期待。

把焦點拉回台灣，台灣五月份出口年減四．八％，連七個月負成長，衰退較前月的年減三．三％擴大，且表現不如市場預期之年減三．五％，主因在於受制美中貿易爭端升溫加上去年基期偏高影響，而月增率為七．三％，則推論與美中關稅稅率加高前商家提前拉貨有關。

累計今年前五月的出口值為一二九八．八億美元，年減四．二％；進口值則為一一三七．八億美元，年減一．二％。重點在於統計處預估，台灣六月出口也將連八黑，年減二％～四．五％，要第四季才能轉為正成長。

主計總處日前也將今年經濟成長率由二．二七％微幅調降至二．一九％，第二季出口值成長率調降到衰退三．四％，第三季則預估為持平態勢；預估全年出口成長率也從○．一九％調降至衰退一．一七％，為三年來首度負成長。

雖然貿易戰使企業提前拉貨，但第三季出口旺季不旺，不如預期的機會已經攀升，因此在交易策率上，儘量朝營收表現相對良好的個股靠攏，再搭配三大法人買超的條件，才能收事半功倍之效。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》981期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

ET快訊
影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG
女友吞藥昏睡　他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片..下場GG了
老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差

關鍵字：理財周刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

周末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

誓言拿百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

新住民媽離婚獨養2幼子　辜仲諒承諾幫付孩子學費到大學畢業

郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢達成

先探／謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

承租油輪波灣遭魚雷攻擊　中油：台灣油品供應無虞

財訊／蔡佩君示警　越南已無便宜工資了

理財周刊／市場聚焦個股營收表現

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

移工遭強暴：台灣最美的風景不是人嗎 　地位懸殊..天心嘆「包容帶有歧視的意思」

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

周末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

誓言拿百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

新住民媽離婚獨養2幼子　辜仲諒承諾幫付孩子學費到大學畢業

郭台銘心中30年的秘密　時至今日終於圓夢達成

先探／謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

承租油輪波灣遭魚雷攻擊　中油：台灣油品供應無虞

財訊／蔡佩君示警　越南已無便宜工資了

理財周刊／市場聚焦個股營收表現

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

奇葩停車！他傻眼…「多怕被刮？」網批：不是自私就是技術差！

潘裕文睽違兩年訪香港　廣東話竟只記得「小心台階」！

周末逛賣場！買節能家電退貨物稅最多2,000元　週六上路

永康街芒果冰搬進警局？　分局長現做冰品慰勞基層警

險毀容！她跌落樓梯「鼻歪＋撕裂傷5cm」...靠耳臀皮重新喬臉

蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

平時壓力大…警察節大解放！組S.S.P.D Boys　邀議員里長一起嗨翻天

港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

誓言拿百億助3萬個弱勢家庭　辜仲諒：台灣貧富差距不能再擴大！

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

財經熱門新聞

沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全..

台大癌醫50億捐款捐不了　郭台..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

新iPhone長什麼樣子　郭台..

到處開戰其實有目的　學者：川普..

以台泥董座張安平為例　謝金河一..

影／郭台銘捐款200億支持台大..

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

下周汽油估漲0.2元　近11年..

彰銀工會提出　台新釋出彰銀股權

華為要求美電信商Verizon..

5家金控拿到併購入場券　金融業..

中華電續代理「舒拉亞衛星」行動..

更多熱門

相關新聞

理財周刊／網路鐵幕

美中貿易戰如火如荼之際，有了新的變數。習近平日前出訪俄羅斯，雙方建立「新時代全面戰略協作夥伴關係」，六月五日，華為與俄羅斯最大電信業者MTS簽約，預計明年在俄羅斯推出第五代網路。

花開花落九十日　一世之人皆若狂

台灣50季度調整　要你賺到時機財

脫鉤美股　台股蓄勢反彈

理財周刊／美中未來爭霸戰

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

好友爆：謝忻為救阿翔「願退演藝圈」

2019下半年「運勢大逆轉」的星座

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面