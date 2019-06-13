港湖女神曾在賴清德面前濕身…高嘉瑜103字看蔡英文勝出

▲高嘉瑜日前替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。對此，曾陪賴清德掃街的台北市議員高嘉瑜，在第一時間也立刻發表看法。

在民進黨總統初選民調進行期間，賴清德從屏東北上掃街，11日一早在新竹天公壇參拜後啟程，從新竹一路向北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。不過，11日正巧遇上超大豪雨，高嘉瑜在台北上車陪賴清德邁向凱道，面對大雨也澆不熄她的熱情，沿路沒拿麥克風，聲嘶力竭高喊，「賴清德加油」。

如今賴清德在民進黨總統初選落敗，高嘉瑜透過臉書表示，賴清德在這場初選展現高度與風度，也激發蔡英文的爆發力，民進黨需要這場初選來團結彼此，感謝賴清德的堅持努力，貫徹自己的誓言與夢想，奮戰到最後一刻，「初選結果已出爐，接下來就讓小英總統，帶領民進黨、台灣繼續前進。」

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