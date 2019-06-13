搭美國電子娛樂展E3熱潮　英特爾推玩家超頻社群

▲英特爾Honeycomb Glacier概念筆電配備第二螢幕，為遊戲玩家帶來PC外型創新。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國電子娛樂展E3即將於6月11日在洛杉磯正式揭幕，英特爾搭上列車，將於6月18日推出Intel Performance Maximizer，來推動遊戲玩家的超頻社群發展，這項技術將讓一般大眾更容易實現桌機的超頻效能。

英特爾在日前台北國際電腦展（Computex 2019）發布第9代Intel Core i9-9900KS處理器特別版，英特爾也宣示今年年底，將使地表最強電競桌上型電腦處理器變得更為出色，要做PC遊戲領域的科技領導者，並專注提供開發人員所需的工具、提供媲美真實世界的效能呈現、以及預測未來發展等三大領域。

請繼續往下閱讀...

▼華碩Zenbook Pro Duo筆電配備第二螢幕，帶來外型上的創新。（圖／業者提供）

英特爾第9代Intel Core H系列行動處理器是專為筆電遊戲玩家所設計，能提供桌機等級的效能表現，加上固有的5GHz速度效能優勢、最大化CPU效能的調校工具和包括Wi-Fi 6和Intel Optane memory在內的延伸平台能力，瞄準2000萬名PC電競重度玩家；同時支援超過兩百萬名遊戲開發人員，協助推出超過120款PC遊戲。

▼英特爾在Computex推出第10代Intel桌上型電腦處理器。（圖／業者提供）

英特爾同時加強提升超輕薄筆電的休閒遊戲體驗。搭載Intel Iris Plus 繪圖處理器的全新第10代Intel Core處理器將於今年秋季推出，1080p的畫質支援眾多熱門遊戲，帶來近2倍的繪圖效能2和速度高出2倍的每秒幀數（FPS）。

▼第9代Intel Core H系列處理器為最佳筆電平台提供動力。（圖／業者提供）