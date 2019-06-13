SEMI串聯8家風電業者　成立「台灣離岸風電產業協會」

▲SEMI串聯8家風電業者成立「台灣離岸風電產業協會」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）今天（13日）集結投資台灣最具代表性的8家風能開發商，成立「台灣離岸風電產業協會」，宣示產業共同開發與推動台灣離岸風電的決心，朝向2025年台灣離岸風電總發電量達5.5GW的目標，預期每年發電量達198億度。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「台灣離岸風電產業協會」的主要任務與目標就是整合投資台灣的離岸風電業者，建立產官學研間對話交流的平台，向政府溝通產業對公共政策的評估建議，加速台灣能源轉型，早日達成能源自主的願景。

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曹世綸表示，根據國際工程顧問公司4C Offshore在2014年針對全球「23年平均風速觀測」的研究，全球風力最強的20處離岸風場中，光台灣海峽就佔了其中16處。

▲SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。（圖／記者姚惠茹攝）

曹世綸指出，其中依照經濟部能源局的規劃，2025年台灣離岸風電總發電量估計將達到5.5GW，預期每年發電量達198億度，若要達到這個設置目標，相關投資金額有望高達9,905億元，後續每年維運商機也有321億元，可新增2萬人次就業，並帶動將近2兆元的產值。

曹世綸指出，近年來以推動企業100％使用綠電為目標的「RE100」聯盟，獲得Google、Facebook、Microsoft、Apple、Nike等國際企業的支持與響應，而風能是其中最受屬目的綠電來源之一，台灣若能搶得離岸風電的發展先機，勢必可望吸引更多跨國大型企業來台投資。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，台灣海峽有很好的風能潛力，尤其秋冬風力更是強勁，再生能源可以有效降低台灣煤炭發電的使用，根據台灣傳統電廠的建造計劃，如果沒有再生能源，2025將會短缺200億度電量，但是風力發電就可以提供至少300億度的電量，再加上今年海洋風電場即將完工，相信協會的成立可以把產業帶向更乾淨的未來。

「台灣離岸風電產業協會」包括上緯公司、台灣北陸能源發展有限公司（NPI）、玉山能源股份有限公司（Yushan Energy）、沃旭能源股份有限公司（Orsted）、哥本哈根風能開發股份有限公司（CIP）、達德能源集團（Wpd）、麥格理資本（Macquarie Capital）、台灣捷熱能源股份有限公司（JERA）及SEMI能源產業部，共同推動台灣風力發電的產業發展。