沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

▲ 台彩總經理蔡國基宣布推出新款刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今天(13日)宣布將推出新刮刮樂「雙贏樂」，顛覆以往「對中越多、獎金越高」的既定印象，全對中或全沒對中，都可得到最高獎金10萬元。

台彩公司將於下週一（17日）推出新刮刮樂「雙贏樂」，每張售價100元，完全顛覆以往刮刮樂「對中越多、獎金越高」的既定印象，共有4個獎項、8種中獎方式，依「您的號碼」對中「中獎號碼」的個數決定中獎獎金，總中獎率29.93%，最高獎金10萬元多達200個，總獎項超過104萬個，就算全部都沒對中也可得到最高獎金10萬元，玩法上充分發揮了「雙贏」的特色。

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台彩總經理蔡國基表示，刮刮樂玩法多元、即刮即對的遊戲特性，廣受民眾喜愛。今年1至5月批售金額403億元，其中創新產品，包含現金加商品獎項、刮中就贏錢系列、新春賀歲片主題等遊戲就熱銷了127億元，佔前5個月銷售額的近3分之1。

以遊戲玩法而言，刮刮樂今年前5個月提供包含複合型、對幸運號碼、對位型、刮六中三、井字型、比大小、對幸運符號、一刮即中、及最受大家喜愛的益智延長型遊戲等9種玩法，其中益智延長型遊戲仍然是消費者最喜愛的遊戲玩法，今年前5個月共銷售了73億元。

根據台彩統計，刮刮樂今年1至5月批售總金額達403億元，較去年同期增加45億元，成長13%。蔡國基表示，主要原因為刮刮樂持續創新跟商品獎項成功帶動市場買氣，再加上今年首度發行的「熱議獎金」遊戲讓消費者刮獎超有感。

▼ 新款刮刮樂「雙贏樂」。（圖／記者戴瑞瑤攝）