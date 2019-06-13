正隆股東會通過配息1.1元創新高　總座祭6大方針追求永續發展

▲正隆今天舉行股東會，通過2018年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利1.1元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

正隆今（13）日召開股東會，通過配發每股1.1元現金股利，一舉創下歷史新高。展望今年，正隆總經理蔡東和表示，面對全球政經局勢快速變化，公司訂定積蓄人才優勢、優化輪調傳承、創新營運模式、綠色供應鏈管理、行銷壯大市場、建構循環生產系等6大方針，追求企業永續成長。

正隆2018全年累計營收411億8151萬元，年減3.48%，營業毛利達85億2398萬元，毛利率20.7%，創下近20年新高；合併稅後盈餘37億4156萬元，年增160.7%，每股稅後盈餘3.38元，今天股東會上通過每股配發1.1元現金股利。

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正隆總經理蔡東和表示，台灣造紙產業前半年受大陸禁廢令影響，大陸工紙進口需求大增，使得台灣工紙外銷價量齊揚，加上國內市場穩定成長，整體產銷量比去年同期表現來得更好，加上第3季重大傳統節慶影響，拉高國內包裝需求，第四季外銷市場成長動能略顯疲弱，但隨著傳統出貨旺季到來，去年紙與紙板銷量成長5.7%，其中內需較上年同期成長7.5%，外銷也成長2.2%。

展望今年，在中美貿易摩擦、大陸經濟放緩、英國可能無協議脫歐等衝擊，預估整體經濟將呈現略為衰退，加上國際原物料價格波動、競爭對手的擴廠計畫及綠色環保市場的興起，未來將縝密布局海內外市場、培育國際人才、節能減排，追求企業永續成長。

此外，越南平陽造紙廠首期30萬噸芯紙產能已於2018年12月完工投產，越南隆安紙器二級廠也在12月開始試車，並在今年第一季完工投產，另配合越南當地市場需求可期，可望逐步挹注營運成長動能。