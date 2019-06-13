加油要快！下週汽、柴油估調漲0.2元　近11年最大降價賞味期只有一週

▲民眾加油要快，預估下週汽、柴油價格分別調漲0.2元，不過實際價格依中油16日中午公布為準。（圖／記者何雨忠攝）

記者紀佳妘／台北報導

加油手腳要快！市場傳出OPEC繼續減產已接近共識，國內油價下週可能調漲，預估下週汽、柴油每公升將調漲0.2元，換句話說，油價近11來最大降價，可能短短一週就宣告結束，賞味期只有短短一週。

下週油價若調漲，92無鉛汽油將來到每公升27.1元、95無鉛汽油28.6元、98無鉛汽油30.6元以及柴油25元，不過實際價格依中油16日中午公布為準。

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沙國暗示石油輸出國組織（OPEC）即將達成延長石油減產協議，推升原油價格上漲，不過美國商用原油庫存連2周增加，以及投資人擔憂原油需求放緩，抑制油價漲幅，使得國際油價本周漲跌互見。

另觀察油價相關的指標原油價格，截至6月12日每桶來到61.8美元，比上周的61.09美元上漲0.71美元，至於本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣31.434兌1美元，比上周的31.444兌1美元，台幣略微升值0.01元。

依浮動油價調整機制作業，並在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估中油下周汽、柴油零售價格每公升各調降0.2元，92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元，實際價格依中油16日中午公布為準。