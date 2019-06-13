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郭台銘捐款200億支持台大癌醫　宛如五星飯店的世界級癌症研究中心

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▲▼郭台銘永齡癌醫。（圖／記者湯興漢攝）

▲針對永齡基金會攜手台大抗癌，卻傳出醫療器材未到位一事，雙方上午舉行說明會發表聲明。左起台大校長管中閔、永齡健康基金會創辦人郭台銘、台大癌醫中心醫院鄭安理。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

永齡健康基金會創辦人郭台銘今（13）日與臺大癌醫中心醫院簽約，將捐贈總計200億元打造世界級的癌症研究中心，這間外觀有如帆船造型、超五星級飯店的台大癌醫中心，預計7月正式啟用，將對國內現有癌症治療模式帶來重大衝擊。

台灣大學校長管中閔今在簽約典禮上表示，永齡基金會創辦人郭台銘於2007年9月間承諾捐贈台大「癌醫中心、輻質中心」，捐贈金額原先為150億元，這在台灣或是世界上都是鉅額投資，目的是要打造新的、世界級的癌症醫院，台大可望成為世界頂尖的癌症研究醫院。

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▲台大癌醫中心內部景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大癌醫中心內部景觀。（圖／記者湯興漢攝）

台大癌醫興建期進入第12年，郭台銘表示，因醫療設備日新月益，加上通貨膨脹等外在經濟因素，他了解這150億元是不夠的，因此再加捐50億，作為給台大新任校長的一個禮物，因此雙方今日簽約金額總計達200億元。

台灣大學醫學院張上淳院長表示，在鴻海集團的大力支援下，台大癌醫中心附近將形成全國，甚至是全亞洲最具規模的癌症治療聚落園區，未來還將成立癌症研究大樓，專用於癌症研究的超高速電腦中心，將AI、大數據等科技，運用在癌症治療。

國內幾乎每家醫學中心都已成立癌症中心，台大癌症醫院鄭安理院長指出，擁有500床的台大癌醫中心，將是全國規模最大的專門抗癌醫院，預計逐年完成500床的全數開放，也計畫在2021年開始提供光子治療服務、2022年開始提供質子治療服務。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,台灣大學,管中閔,永齡健康基金會,台大癌醫中心

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