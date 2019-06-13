川普民調指數創新高　法人點名3族群趨吉避凶

▲美國總統川普。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

貿易戰紛擾不斷，投資人情緒隨之起伏，「大起大落」也將是中短期內的市場新常態，美國總統川普民調支持度指數近日卻在此時創歷史新高。法人建議下半年股市布局仍應著重「趨吉避凶」，以度過市場震盪期。

根據Bloomberg資料顯示，6月來到上周為止，川普民調支持度指數增加1.6個百分點，來到43.5%，為歷來新高；同期間，S&P 500指數也同步走揚，站回月線、季線之上，呈現強勢反彈走勢。

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第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，若觀察2015年中川普正式宣布參選美國總統以來，川普民調與美股走勢亦步亦趨，相關係數達0.71，呈現「高度正相關」，代表股市表現被川普選民視為重要政績，更是攸關其能否連任成功的關鍵指標。

所謂「趨吉」，則是將資金轉進衝擊有限、獲利能力或潛力大的族群，如：AI軟體、水電瓦斯、REITs、利基型市場等。所謂「避凶」，就是降低貿易戰曝險度較高的產業或個股，如：半導體、電腦硬體、汽車零組件、耐久財等。

葉菀婷表示，AI產業今年整體獲利年增率上看62%，表現優於整體科技產業，主要是因為其以軟體、平台服務為主，橫跨全球，不在本波貿易戰的課稅範圍內。而水電瓦斯與REITs屬於高股息的資產，因為挾著高股利的優勢，在未來降息循環中，容易吸引資金青睞。

另外，特殊利基市場如：印度、東協等，其中，印度近期國會大選結果出爐，現任總理莫迪主導的印度人民黨，在下議院席次過半，取得壓倒性勝利，並帶動印指突破4萬點大關，看好未來政策紅利與強勁內需市場帶來的投資機會。