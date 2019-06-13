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機器人理財等金融科技使用率　3年後將達45％

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▲女大生教媽媽手機轉帳（圖／翻攝PAKUTASO）

▲安永調查，財富管理的投資人使用金融科技、APP理財的比例快速攀升（圖／翻攝PAKUTASO、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

安永會計師事務所今(13)日發布，《2019年全球財富管理研究報告》，預計未來三年使用金融科技，包含機器人投資顧問或者是個人金融管理工具的比例，會從現在的38%，增加到45%，成長7個百分點，尤其是1965年到1982年出生的X世代，接受度很高。

財富管理投資人　重視快速、短期的績效

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安永的《2019年全球財富管理研究報告》是針對26個國家共2,000位財富管理客戶進行調查，並訪談了50位財富管理主管，於2018年第三季展開調查。

根據報告顯示，目前財富管理的投資人看重的是即時、快速的反應，過去三年，有33%的客戶更換過財富管理機構；三分之一的投資者也更換過投資計畫，並且此現象在亞太地區尤其是中國大陸更為明顯，主要是因為新興數位管道與使用習慣，預計未來三年亞太地區更換財富管理機構比重更是會倍數增長。

財富管理投資者　APP喜好使用率3年來倍增

報告指出，預計使用金融科技包含機器人投資顧問或個人金融管理工具的受訪者比例，未來三年將從38%增加到45%。其中，X世代約1965年到1982年出生對於金融科技接受度較高，預期未來使用者將持續增加；另外，嬰兒潮世代約1946年到1964年出生將來使用金融科技的比例，則可望成長10%。

安永指出，受訪的投資人正朝向更小型、更靈活的服務供應商以獲得更多量身訂製的解決方案，滿足他們不斷變化的需求，例如數位管道演化就非常迅速，2016年時僅有20%投資者喜好用行動應用程式(App)進行財富管理；到了2019年，已有41%使用App作為財富管理的主要管道，更是表現驚人的成長。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師謝勝安表示，台灣財富管理服務發展蓬勃，各家銀行近年紛紛發展行動網銀，或利用大數據分析投資商品，提供客戶更多元的服務及簡化財富管理方式，而相關資安防護也逐漸在進步。

投資理財,金錢,錢幣,金融（圖／免費圖庫pixabay）

▲安永建議台灣財富管理，發展金融科技應重視資安問題，傳統財富管理應避免只重視績效，而踩法規紅線（圖／免費圖庫pixabay、示意圖）

傳統財富管理服務　台灣應避免只重視理專績效

儘管偏好使用數位工具的客戶比例有所增加，但是安永調查顯示，仍有25%的投資人喜歡以面對面或打電話的方式溝通，也有42%習慣從這些管道接收相關金融資訊的建議。此外，逾半數受訪者希望財富管理業者能提供更透明、客觀與確切的收費機制。

謝勝安指出，比起多元服務，對資產管理業者及客戶而言，在意的仍是投資績效；金融科技僅是輔助，投資收益的好與壞，往往與財富管理機構的分析團隊如何進行分析與判斷有關，而前台的理財專員或顧問將分析結果提供客戶參考，提供有溫度的服務也是重要的因素。

謝勝安提醒，台灣財富管理市場成熟，國外銀行與投信都有來台開辦相關服務，國內的銀行、保險公司也有很多投資理財服務，競爭激烈；近年來本土銀行也陸續開辦私人銀行，以服務高資產客戶。因此，相關業者在推出新服務時，也應注意須符合法令規範，以免只注重績效，卻踩到主管機關紅線。

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關鍵字：財富管理,調查,金融科技,機器人理財,APP,發展,安永,亞太地區

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