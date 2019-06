到處開戰原來有目的　經濟學家驚呼：川普其實是天才！

▲經濟學家羅森伯格在推特上推文評論川普,「他或許是個天才!」。(圖/路透社)

中美貿易戰的戰火重新被點燃,美國總統川普先是在5月初對大陸2000億美元進口商品增加25%的關稅,之後剩餘的3000億美元進口商品也加徵關稅至25%,近期,川普又將戰火持續擴大,準備就非法移民問對墨西哥輸入美國的商品加徵關稅。

川普的瘋狂行徑遭到許多人的抨擊,甚至是稱他為「狂人」,但根據《愛爾蘭時報》報導,經濟學家羅森伯格(David Rosenberg)在推特上推文評論川普,「他或許是個天才!」

羅森伯格在推文中指出,川普對其他國家發動貿易戰,又逼美國聯準會(Fed)降息,可能是在為連任鋪路,羅森伯格表示,「川普或許是個天才,如果他要求Fed降息一事真的達成了怎麼辦?那他就可以結束貿易戰,將關稅降到零,美國股市就能飆至新高,還能正好趕上2020年大選!」

這則貼文受到許多人的關注,根據MarketWatch報導,期權交易員Damian Pulcini也表示,「這絕對是川普的計畫,他的風格就是創造問題,之後再解決這個問題成為救星,從中獲利或讓大家支持自己。」

不論川普是否是天才,但如果就股市來當驗收成績單,那川普的評價可說是相當地高,在他任內,美股創下歷史新高。

