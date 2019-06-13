到處開戰原來有目的　經濟學家驚呼：川普其實是天才！

▲經濟學家羅森伯格在推特上推文評論川普，「他或許是個天才！」。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰的戰火重新被點燃，美國總統川普先是在5月初對大陸2000億美元進口商品增加25%的關稅，之後剩餘的3000億美元進口商品也加徵關稅至25%，近期，川普又將戰火持續擴大，準備就非法移民問對墨西哥輸入美國的商品加徵關稅。

川普的瘋狂行徑遭到許多人的抨擊，甚至是稱他為「狂人」，但根據《愛爾蘭時報》報導，經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）在推特上推文評論川普，「他或許是個天才！」

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羅森伯格在推文中指出，川普對其他國家發動貿易戰，又逼美國聯準會(Fed)降息，可能是在為連任鋪路，羅森伯格表示，「川普或許是個天才，如果他要求Fed降息一事真的達成了怎麼辦？那他就可以結束貿易戰，將關稅降到零，美國股市就能飆至新高，還能正好趕上2020年大選！」

這則貼文受到許多人的關注，根據MarketWatch報導，期權交易員Damian Pulcini也表示，「這絕對是川普的計畫，他的風格就是創造問題，之後再解決這個問題成為救星，從中獲利或讓大家支持自己。」

不論川普是否是天才，但如果就股市來當驗收成績單，那川普的評價可說是相當地高，在他任內，美股創下歷史新高。

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