台大癌醫50億捐款捐不了　郭台銘：全因卡管案導致

▲針對永齡基金會攜手台大抗癌，卻傳出醫療器材未到位一事，雙方上午舉行說明會發表聲明。左起台大校長管中閔、永齡健康基金會創辦人郭台銘、台大癌醫中心醫院鄭安理。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘，透過旗下永齡基金會出資興建的台大癌醫中心醫院，被媒體報導捐款短缺，醫療器材未到位，僅能小規模經營。對此，郭台銘與台大校長管中閔等人今（13）日共同召開說明會，駁斥傳言，強調早在去年台大校務會議就已通過一筆追加的50億捐款，但因「卡管案」，使相關程序一直延宕。

台大癌醫中心醫院院長鄭安理，今天也出席說明會，證實這50億的追加捐款，郭台銘早在去年1月3號就提醒了，而相關計畫在去年10月已在台大校務會議上通過，「因為台大這邊一時比較困難一點，所以一直沒有簽。」他指出，這筆捐款「並非突發事件，而是規劃很久了。」

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郭台銘表示，他曉得這10年來通貨膨脹150億是不夠的，因此再加捐50億，「校長出來就趕快簽約，但整整一年時間等不到校長」。他指出，在台灣也有這現象，要捐錢捐不出去，中間延宕一年，造成中間配合問題，包括人員培訓等。「今天趁我有機會來這邊，校長也擠出半小時簽約，希望改善行政效率，發起全國抗癌行動。」

郭台銘說道，當初他的2位至親離世，他便發誓要對抗癌症，「這是我們志願，也是我的心願」而之所以蓋了10年，是因為很多行政效率、法令的問題。

他說：「這醫院本來計畫在5、6年內蓋好，為什麼10年？第一個是因為要求滿高，之前為什麼講行政效率不彰，因為申請執照花了2年，如果在5年前就蓋好的話，這50億是不需要的，因為時間拉長，買最好的設備規格成本增加，加上時間延長造成的成本增加。」為此，郭台銘也重申，如果他當選中華民國總統，他會讓這些行政措施應以利基為基礎而非防弊。

郭台銘表示，這50億是給台大新校長的禮物，但因故一直延宕到今天，造成成本增加以及一些誤會。

郭台銘於2007年出資興建的台大癌醫中心醫院，原定今年7月4日正式對外開幕，有週刊卻在本週報導，因捐款短缺80至100億元，至今醫療器材仍未到位，僅能小規模營運。郭台銘與台大因此今天共同在台大癌醫召開說明會，說明來龍去脈。