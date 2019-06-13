身邊三隻手機都是蘋果　郭台銘搶先透露：新iPhone「更漂亮」

▲郭台銘提前洩露新iPhone更漂亮 。（圖／翻攝Yahoo TV）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘13日上午參加Yahoo TV《郭董早餐會》，被問到是否拿的就是今年才要發表的新iPhone 11，郭台銘說，自己只有在廠區中才會拿著測試，他並提前爆料說新iPhone更漂亮。

郭台銘表示，AI人工智慧未來會融入生活，結合實體經濟，譬如跟健康有關，就會用大數據分析身體健康，提早發現病症，再來是結合工業互聯網，像是過去叫關燈工廠，後來到無憂工廠， 鴻海則是叫做燈塔工廠， 已經可以做到品質一樣的好。

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至於應用在交通方面，郭台銘看好未來20年內無人駕駛車就會普及，他說，到時候就不會有酒醉駕車的情況，而且還可以透過手機來發展，等於汽車就變成iPhone+四個輪子，透過AI+5G搜集所有的狀況上雲端，並提到自己當選台灣總統，一定把台灣變成科技島，建設幾條高速公路來試驗無人汽車。

被問到是否拿的就是今年才要發表的新iPhone 11，郭台銘表示，自己只有在廠區中才會拿著測試，現在身邊的三隻手機都是iPhone，主要就是覺得iOS的操作系統好用，並提前爆料說「新iPhone長得更漂亮」。