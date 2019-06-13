國際繩索救援賽冠軍回國！　消防英雄：對台灣是大肯定

▲高雄繩索救援隊(KRRT)，參加國際繩索救援比賽畫面。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

以高雄市政府消防局同仁為主力所組成的高雄繩索救援隊(KRRT)，遠赴比利時參加國際繩索救援比賽，歷經3天賽程後奪冠，讓台灣國旗在國際舞台上飄揚！12日搭機返抵國門時，消防局第四大隊王宗展大隊長率消防局人員，參賽成員家屬等近百人在現場迎接奪冠英雄凱旋歸國，受到眾人熱烈歡迎。

▲高雄繩索救援隊(KRRT)，參加國際繩索救援比賽畫面。（圖／記者洪靖宜翻攝）

比利時南部城市那慕爾消防隊號召舉辦的繩索救援大賽，14年來已逐漸發展成國際繩索救援奧運賽，今年有來自全球18國搜救隊參賽，來自台灣隊伍KRRT連闖8關，從30個參賽隊中脫穎而出榮獲冠軍，頒獎典禮時隊員高舉國旗，大聲歡呼，更在臉書粉絲團上寫下「有時候傻傻地堅持一些東西，原來結果會這麼甜美。而今天，這個圈子的人都開始認識台灣，認識KRRT」。

▲獲得冠軍時，團隊高舉國旗。（圖／記者洪靖宜翻攝）

團隊回國時，受到眾人熱烈歡迎，消防局王宗展大隊長表示「這次參加這次國際繩索救援比賽共有超過18個國家30支隊伍參賽，高雄繩索救援隊成員平日表現優異，不斷精進繩索救援技巧，去年首次參加就獲得了第十名的好成績，今年再次參加奪下冠軍」。

本次參賽人員特搜中隊隊員孔垂祥表示「在實際救援狀況中，消防員僅利用勾環、繩索、擔架等裝備快速將受困人員救出，繩索救援除了需要熟練的個人專業技術外，還需要團隊默契及精準的救援策略，而這次地主隊比利時就有2支隊伍參加，能奪冠對於台灣繩索救援技術是很大的肯定」。

▲消防英雄凱旋歸國。（圖／記者洪靖宜翻攝）