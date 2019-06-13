　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

以台泥董座張安平為例　謝金河一語點破參加股東會好處多多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

六月為股東會旺季，財信傳媒董事長謝金河12日就在臉書發文建議，他相當鼓勵長期投資的股東，要積極參加股東大會，因為這是認識公司和閲讀老闆最好的機會。

謝金河表示，12日是上市公司第一號，代號1101的台泥召開股東大會，由董事長張安平親自主持，他宣達台泥未來展望，也特別由專業主管透過投影片介紹和平礦區未來發展計劃，讓出席的股東了解公司未來發展。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，張安平在辜成允去世後一肩扛起台泥的責任，上任後立即啓動台泥國際（TCCI）的私有化，譲台泥國際成為百分之百全資子公司，去年為台泥注入121.53億的淨利。張安平今年還為了和平礦區的發展，努力與花蓮和平村居民溝通，上週更直接在雨中淋雨與居民溝通。台泥未來想利用水泥窯爐來處理垃圾廢棄物，張安平表示，水泥業在過去是污染、破壞的產業，未來他要做到廢棄物只進不出，並利用碳迴路捕獲技術，開放式處理生態問題。

張安平曾說，人的一生有三命，一是出生的性命，二是生活的生命，第三是使命，而他則對台泥有使命感。除了台泥之外，張安平在酒店方面的經營也是有聲有色，不管是在義大利的酒店或是台灣的君品酒店都是如此。謝金河指出，在張安平掌舵下的台泥，淨利由75.94億跳升至211.81億元，EPS達3.99元，今年台泥配出3.3元現金，0.7元股票股利，可見張安平是一位眼光銳利，且經營用心獨具的卓越經營者。謝金河認為，若是台泥股東都能參加台泥股東大會，將會對台泥股東大會投資台泥會更有把握，「這是參加股東大會最大的好處。」

ET快訊
阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了
渣老公沾閨蜜！「身體情慾噴發」：紅粉知己就是未上床的女人
賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光
又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」

關鍵字：股東會,台泥,謝金河

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

以台泥董座張安平為例　謝金河一語點破參加股東會好處多多

搶攻哈日族！日圓雙幣信用卡免收交易費　限時加碼2.5%現金回饋

航海、搜救通訊利器！中華電續代理「舒拉亞衛星」通信

土地交易熱絡　5月土增稅收、件數皆成長

台新投資彰銀不只得到三張紙　工會：起碼賺了185億元

郭台銘駁斥捐款給台大癌醫金額縮水　「一定超過150億元！」

川普步步相逼、貿易戰陰霾不散　美國聯準會（Fed）壓力倍增

信用卡海外消費添利多　兆豐銀新南向18國回饋2.88%

台大癌醫傳陷窘境　永齡基金會發聲明駁斥：儀器設備陸續到位中

任天堂熱門大作延遲上市　股價挫跌3.5%

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

范丞丞唱《朋友》全跑調　「看嘴型猜字」當場變KTV

以台泥董座張安平為例　謝金河一語點破參加股東會好處多多

搶攻哈日族！日圓雙幣信用卡免收交易費　限時加碼2.5%現金回饋

航海、搜救通訊利器！中華電續代理「舒拉亞衛星」通信

土地交易熱絡　5月土增稅收、件數皆成長

台新投資彰銀不只得到三張紙　工會：起碼賺了185億元

郭台銘駁斥捐款給台大癌醫金額縮水　「一定超過150億元！」

川普步步相逼、貿易戰陰霾不散　美國聯準會（Fed）壓力倍增

信用卡海外消費添利多　兆豐銀新南向18國回饋2.88%

台大癌醫傳陷窘境　永齡基金會發聲明駁斥：儀器設備陸續到位中

任天堂熱門大作延遲上市　股價挫跌3.5%

快訊／彰化溪湖警分局警員　凌晨「寢室持槍自轟」傷重不治

美國會推「香港人權與民主法案」　禁有責官員入境、凍結在美資產

豪雨掏空路基！　南投仁愛鄉台14線出現「天坑」

以台泥董座張安平為例　謝金河一語點破參加股東會好處多多

「蔡賴對決」結果最快中午公布　1030開封民調計算

瘋電影／黎明的承諾　我答應你成為大將軍大文豪

NBA冠軍戰／KD親自宣布阿基里斯腱斷裂已手術　自豪盡力犧牲

沒有買賣、沒有傷害　新北板橋屋主轉手無奈認賠

醉翁亂棒打死碎念妻　「慌亂擦血跡」call兄：叫葬儀社準備棺材

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

財經熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

日圓雙幣信用卡免收交易費　限時..

中華電續代理「舒拉亞衛星」行動..

彰銀工會提出　台新釋出彰銀股權

郭台銘駁斥捐款給台大癌醫金額縮..

5家金控拿到併購入場券　金融業..

台大癌醫陷窘境？永齡基金會：設..

川普步步相逼　美國聯準會壓力倍..

任天堂遊戲延遲上市　股價跌3...

土地交易熱　5月土增稅明顯增長

上市櫃企業Q1海外獲利大衰退　..

中美貿易戰掀起全球降息　有利投..

大同子公司尚志、綠能新董座上任..

更多熱門

相關新聞

林恩平首度鬆口投入G+P鏡頭設計

大立光今（12）日召開股東會，林恩平首度鬆口，目前有客戶要求，已經有在投入玻璃和塑膠混合（G+P）鏡頭的設計（design-in），打破過去他對於以全塑膠鏡頭（全P）可解決一切的說法。且在轉投資的醫療新事業大立雲康也有進展，將在7月有營收貢獻。

亞太股東獨享168專屬方案上網吃到飽

華為禁令壟罩　大立光執行長林恩平：照常出貨

台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

大立光通過配息68元　林家成最大法人股東

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力讓2嫌繳械

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短裙女子步入現場

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄械投降

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面