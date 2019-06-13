以台泥董座張安平為例　謝金河一語點破參加股東會好處多多

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

六月為股東會旺季，財信傳媒董事長謝金河12日就在臉書發文建議，他相當鼓勵長期投資的股東，要積極參加股東大會，因為這是認識公司和閲讀老闆最好的機會。

謝金河表示，12日是上市公司第一號，代號1101的台泥召開股東大會，由董事長張安平親自主持，他宣達台泥未來展望，也特別由專業主管透過投影片介紹和平礦區未來發展計劃，讓出席的股東了解公司未來發展。

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謝金河指出，張安平在辜成允去世後一肩扛起台泥的責任，上任後立即啓動台泥國際（TCCI）的私有化，譲台泥國際成為百分之百全資子公司，去年為台泥注入121.53億的淨利。張安平今年還為了和平礦區的發展，努力與花蓮和平村居民溝通，上週更直接在雨中淋雨與居民溝通。台泥未來想利用水泥窯爐來處理垃圾廢棄物，張安平表示，水泥業在過去是污染、破壞的產業，未來他要做到廢棄物只進不出，並利用碳迴路捕獲技術，開放式處理生態問題。

張安平曾說，人的一生有三命，一是出生的性命，二是生活的生命，第三是使命，而他則對台泥有使命感。除了台泥之外，張安平在酒店方面的經營也是有聲有色，不管是在義大利的酒店或是台灣的君品酒店都是如此。謝金河指出，在張安平掌舵下的台泥，淨利由75.94億跳升至211.81億元，EPS達3.99元，今年台泥配出3.3元現金，0.7元股票股利，可見張安平是一位眼光銳利，且經營用心獨具的卓越經營者。謝金河認為，若是台泥股東都能參加台泥股東大會，將會對台泥股東大會投資台泥會更有把握，「這是參加股東大會最大的好處。」