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搶攻哈日族！日圓雙幣信用卡免收交易費　限時加碼2.5%現金回饋

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▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲日圓雙幣信用卡在日本消費可免收1.5%國外交易服務費。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

國人愛去日本旅遊，除了旅日神卡外，雙幣信用卡也是省錢工具之一。玉山銀行近期就推出日圓雙幣信用卡，在日本消費免收1.5%國外交易服務費，登錄將在加碼2.5%現金回饋，等於日本消費可高達4%回饋。

旅遊神卡是今年多家大型銀行的主力戰場，目前市場上除了台新銀行的旅遊神卡「Fly Go卡」，不限國家海外消費就有2.8%現金回饋；北富銀的旅日神卡「J卡」也廣受民眾喜愛，只要在日本消費就有3%現金回饋。

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玉山銀行近期則推出「日圓雙幣信用卡」，到日本消費免收1.5%國外交易服務費，在8月31日前登錄再加碼2.5%現金回饋，推算日本消費最高可達4%回饋，但每戶上限新台幣2000元。此外，於日本當地BicCamera出示優惠條碼，可有免稅8%跟消費折扣7%，最高有15%優惠。

雙幣信用卡最大特點是免收1.5%國外交易服務費，且國外消費直接以外幣支付。民眾可以搭配網路銀行或行動銀行買外幣，在信用卡繳款截止日前依匯率高低，選擇適當的買匯時間點，若信用卡繳款截止當日外幣帳戶餘額不足，也能從台幣帳戶自動扣款買外幣，支付國外刷卡消費金額。

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關鍵字：日圓,日幣,旅日神卡,換匯,雙幣信用卡

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