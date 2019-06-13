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永慶加盟總部：全力幫助加盟主賺錢

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永慶加盟總部：全力幫助加盟主賺錢（圖／永慶房屋提供）

▲永慶加盟總部6/11舉辦【永慶加盟三品牌全台店東大會】，分享贏的策略，中午更舉辦午宴，宴請1400位店東長。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團日前於新北市舉辦【永慶加盟三品牌全台店東大會】，與全台1400位店東長分享最新市場趨勢、科技工具運用，同時也公布1月到5月的新展店數已突破60店，在20縣市穩居店數市佔第一！全台加盟總店數將大步朝向900店前進，永慶不動產邁入400店、有巢氏房屋超越300店、台慶不動產衝刺200店，持續拉大與其他品牌的差距！

聯賣業績成長4成　拉提整體業績成長超過30%
永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分享：今年1月至5月，永慶加盟三品牌整體「聯賣業績」與「聯賣成交件數」較去年成長超過4成，而台慶不動產的聯賣業績，更較去年同期成長超過60%。除「聯賣業績」成長亮眼，永慶加盟三品牌今年上半年的業績與成交件數，也較去年同期雙雙成長超過30%，顯見永慶的「深度聯賣」策略不僅深受加盟主的支持，且成功為店東長們創造更高的績效。

請繼續往下閱讀...

莊志成總經理進一步分享：現在不是單打獨鬥的時代！2014年至2018年永慶加盟三品牌的總銷售金額成長逾95%，聯賣總銷也成長近7成，這是因為我們提前做好了準備，對於市場的變化審慎面對，持續推動「深度聯賣」把服務做好，不斷升級各項科技工具才能穩健成長！

永慶加盟總部：全力幫助加盟主賺錢（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成於店東大會上公布今年1月至5月，加盟三品牌整體「聯賣業績」較去年成長超過4成。

近200店業績突破千萬 最強加盟平台
今年1月至5月，已有近200間加盟店店業績突破1000萬，更有超過50間加盟店「店業績」超過2000萬！根據統計，上半年新加入的加盟店中，有近5成來自同業轉招，驗證了永慶旗下三大加盟品牌已成為同業轉招或創業的最佳選擇。

莊志成總經理強調：規模決定生存空間!永慶加盟總部的目標只有一個，就是幫助加盟店東賺錢!加盟總部提供的五大優勢：品牌、環境、科技、行銷及活力，再加上「深度聯賣」，不僅讓加盟店開店初期沒壓力，大家還可以更快、更輕鬆地賺到錢創造高績效！

永慶加盟總部：全力幫助加盟主賺錢（圖／永慶房屋提供）

▲4位店東於店東大會上分享高績效原因，一致認為「深度聯賣」是致勝關鍵之一！

店東見證！聯賣力x品牌力x科技力　建構致勝關鍵
在【永慶加盟三品牌全台店東大會】也安排4位店東分享高績效的致勝原因！永慶不動產高雄R14文信加盟店店東鄭曜德表示：2014年房市反轉向下，但靠著永慶的品牌與深度聯賣環境，業績不僅沒有受房市的黯淡而影響，反而是逐年成長！今年1月至4月的業績，也較前一年成長超過35%！

現有3間加盟店的永慶不動產台南後甲圓環加盟店店東張家驊則分享：有永慶的深度聯賣與強大的科技系統協助，開店後績效能立即看見，開店初期更沒壓力！有巢氏房屋林口捷運站前加盟店店東林建宏也是藉強大的科技系統，讓店內經紀人的效率加倍，連帶推升業績， 2016年後業績更是翻倍成長，今年1月至4月，業績已創下成長109%的傲人成績！台慶不動產高雄自由明誠加盟店店東蔡亞志則表示，因為跨區域、跨品牌的深度聯賣，已經連三年、業績年年成長！

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關鍵字：永慶房屋,房產,加盟,不動產,台慶不動產,永慶房產

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