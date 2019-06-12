土地交易熱絡　5月土增稅收、件數皆成長

▲財政部公布5月稅收情形，持續有大型的土地交易案件，挹注土增稅。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(11)日公布5月全國賦稅收入統計。其中土增稅實徵淨額為93億元，較去年同期增加9億元，年增率10.4%；累季前5月實徵淨額為405億元，較去年同期增加15億元，年增率3.8%，主要因大額稅款入帳，加以房地交易徵起件數增加。

財政部統計，5月的實徵淨額為4,085億元，較去年同期增加295億元，年增率7.8%；累計前5月的實徵淨額為8,844億元，較去年同期增加297億元，年增率3.5%，占全年預算數37%。觀察各稅目表現，前5月包括營所稅、菸酒稅、牌照稅都創同期新高。

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值得注意的是，土增稅其中土增稅實徵淨額為93億元，較去年同期增加9億元，年增率10.4%；累季前5月實徵淨額為405億元，較去年同期增加15億元，年增率3.8%。

土增稅稅收、件數皆成長 台中市大型案件倍數增

就徵起件數為5.8萬件，較去年同期增加2,000多件，前5月徵起件數為25.2萬件，較去年同期增加4,000多件，年增率1.9%。不論是件數、稅額都較去年同期增加，主要是因為有大額的稅額入帳，且徵起的件數也較去年同期增加。

財政部官員表示，較為明顯就是台中市，5月土增稅收就有5.6億元，稅額4,000萬以上的案件有25件，相較於去年的7件來說，就有明顯的增長；另外，5月最大的案件發生在高雄，稅額就有2.4億元，是一地主的轉讓案件。

但是否房地產因此就此復甦或回春，財政部解析，土地買賣又比房市還要先行，因此土增稅的增加是否就代表房市復甦，則還要進一步觀察。

而緊跟著股市波動的證交稅5月則有81億元，較去年同期減少18億元，累計前5月的稅收350億元，較去年同期減了76億元，為102年以來最大繳少金額，但是進幾個月證交稅還是維持有80多億元，中美貿易戰對台股的影響還是值得觀察。