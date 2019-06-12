郭台銘駁斥捐款給台大癌醫金額縮水　「一定超過150億元！」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者葉南州攝）

記者姚惠茹／台北報導

針對媒體爆料台大癌醫器材未到位，捐款態度隱晦不明，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（12日）駁斥捐款給台大癌醫的金額縮水，並強調一定超過150億元，詳細數字會在明天精算出來，目標仍是7月4日分段式開幕。

郭台銘表示，針對台大癌醫的問題，這麼短的時間要把問題說清楚很困難，所以預計明天召開記者會說明，並強調當初捐款數字寫得是150億，現在會超過這個數字，而且他看到爆料新聞也很驚訝，怎麼會有這個報導。

請繼續往下閱讀...

郭台銘指出，「不得不說這跟台大過去這一年多來校長的不安定很有關係，校長的不安定，很多的重大決策都沒有做，造成醫院很多東西，像是台大本身要編的預算，好像都沒有編」，但是郭台銘承諾，捐款會超過150億元，數字明天會精算出來，將來怎麼樣台大可以盡快接手，希望盡快交出去。

郭台銘強調，主要是台大沒有預算跟人員來去接手，因為這個過程是有一些換手時期，工作的不順暢，並認為現在因為在選舉總統，所以什麼事情都放大一百倍一千倍來看，同時，目前現在正在排訂台大校長的時間，兩人將一起主持說明會，把事情講清楚。

原訂開幕時間在7月4日，郭台銘表示，台大癌醫的目標就是華人最棒的癌症醫院，原本預期整個要達到這個目標大概要花五年的時間，至於選在7月4日是弟弟郭台成逝世週年，希望未來從乳癌的治療、乳癌的防治著手，再從白血病到骨隨幹細胞，集結全台最好的資源，所以要分段式開幕。