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台大癌醫傳陷窘境　永齡基金會發聲明駁斥：儀器設備陸續到位中

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▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，原定7月4日正式對外開幕，但卻有媒體報導指出醫療器材至今未到位，不過遭到郭台銘駁斥。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘2007年出資興建的台大癌醫中心醫院，原定7月4日正式對外開幕，但卻有媒體報導指出醫療器材至今未到位。稍早台大癌醫中心醫院及永齡健康基金會發布聯合聲明表示，配合相關工程及階段性的開院計畫，儀器設備陸續到位中，並將於明（13）日舉辦媒體說明會，包括台大校長管中閔及台大癌醫中心醫院院長鄭安理皆會出席。

郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，今日遭週刊報導指出，至今醫療器材仍未到位，僅能小規模營運。對此台大癌醫中心醫院及永齡健康基金會發布聯合聲明指出，永齡健康基金會與臺大癌醫一直為病患醫療照護而努力，包括2017年動土新建的輻質中心在內，基金會已經投入大量的善款全力協助。

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目前配合相關工程及階段性的開院計畫，儀器設備陸續到位中，臺大癌醫預計逐年完成500床的全數開放，也計畫在2021年開始提供光子治療服務、2020年開始提供質子治療服務。

聲明也指出，由於相關媒體的報導，郭台銘已經與台大癌醫鄭院長通過電話，台大癌醫和永齡雙方共同為台灣的癌症醫療貢獻的決心不會改變，明日郭台銘會和臺大校方共同舉辦記者會針對細節進行完整說明，臺大癌醫在學校的全力支持與鄭安理院長的領導下，全體同仁刻正如火如荼、全力衝刺，與永齡健康基金會一同為臺灣醫療環境齊心奉獻。

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