任天堂熱門大作延遲上市　股價挫跌3.5%

▲《集合囉 動物森友會》釋出宣傳影片，預計明年上市 。（圖／翻攝官網）

財經中心／綜合報導

任天堂（Nintendo）於今（12）日稍早的E3展前直播節目「Nintendo Direct E3」中宣布，眾所期待的經典遊戲《動物森友會（舊稱：動物之森）》新作將延遲於明年3月推出。消息一出，任天堂在日本股市的股價挫跌。

CNBC報導，任天堂在E3電子娛樂展上宣布，將延遲推出其《動物森友會》系列新作《集合囉 動物森友會》，從原定的今年稍晚延至2020年3月20日，這項消息使任天堂股價今日收盤下跌3.53%。

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《動物森友會》是由任天堂所推出的社交經營模擬遊戲，除了可以和居住在村莊中的各種動物村民互動外，也可以進行各種採集、建築、釣魚、布置等等的活動。該系列遊戲在玩家中相當受歡迎，據任天堂發布的數據，該系列過去多款作品的銷量都曾達到數百萬套，甚至有些還成為當時發售的遊戲機上最暢銷的遊戲。

分析師先前向CNBC表示，這款遊戲是能推動任天堂遊戲機Switch銷量的遊戲之一，而Switch如今已成為任天堂營收的重要貢獻者。另外，先前報導也暗示，任天堂可能在策畫一款新版Switch，分析師預期將推動Switch銷量並延長其產品周期，不過任天堂並未在E3展上釋出任何相關消息。