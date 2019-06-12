信用卡海外消費添利多　兆豐銀新南向18國回饋2.88%

▲兆豐銀信用卡增加新南向18國海外消費回饋2.88%的利多。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀今(12)日宣布，持有「Mega One一卡通聯名卡」到新南向18國家刷卡消費，可以享有2.88%的現金回饋，是國內首張到新南向國家刷卡消費，可以享受高額現金回饋信用卡。

目前市場上有許多信用卡都具有海外的優惠回饋，尤其是日韓更是利上加利，像是一銀的「一卡通聯名卡」今年底首次申辦並且申請電子帳單，核卡後6個月內可以享受3.5%的回饋；上海銀的簡單卡今年底前到中國大陸、日本、韓國等回饋3%。

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兆豐銀這次針對「Mega One一卡通聯名卡」增加福利，到今年底之前到新南向18個國家旅遊，刷卡消費可以有2.88%的回饋，且無上限，同時也是國內首張針對新南向國家旅遊、消費，給予高額回饋的信用卡。這18個國家包括新加坡、越南、澳洲、泰國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、印尼、印度、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、汶萊、寮國、巴基斯坦、不丹、柬埔寨等。

根據兆豐銀內部統計，信用卡如果是海外消費，卡友刷卡金額前5大是美國、英國、日本、愛爾蘭與中國大陸；但以新南向國家來說，新加坡、越南及泰國的刷卡金額較高。「Mega One一卡通聯名卡」到新南向國家刷卡消費，就可獲得2.88%現金回饋。若扣除海外交易手續費1.5%，持卡人都還能賺到1.38%回饋，對愛旅遊的民眾來說，相當划算。