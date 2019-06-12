川普步步相逼、貿易戰陰霾不散　美國聯準會（Fed）壓力倍增

▲聯準會主席鮑威爾及其他官員堅稱，他們只能考慮經濟情勢及適當的應對政策，而非試圖揣測政府的作法或動向。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國總統川普上任以來時不時打破過去慣例，他對聯準會（Fed）的公開抨擊可說是前所未見；另外，他考慮提名其政治盟友擔任Fed理事也違背了選擇技術官員的傳統；而他以課徵關稅作為威脅他國的手段也使得經濟前景較過去更難以預測。

路透報導，雖然近期疲弱的就業及通膨數據，能讓聯準會找到降息的理由，但這樣做也可能成為川普政策的安全網，且在許多決策官員來看，川普的政策是弊大於利。即使如此，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他官員堅稱，他們只能考慮經濟情勢及適當的應對政策，而非試圖揣測政府的作法或動向。

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川普周一（10）再次抨擊聯準會，稱聯準會政策使他在與中國大陸談判中處於劣勢，因為中國大陸對央行有著更嚴格的政治控制，可透過貶值人民幣或其他工具來抵銷美國對中國大陸進口商品課徵關稅的影響。川普近日接受CNBC報導時說：「我們的聯準會對我們非常具有破壞性...他們沒聽我的，他們不是我的人。」

對於降息與否，市場與分析師意見分歧。市場對聯準會降息的預期持續升高，但高盛等機構的分析師卻淡化川普施壓的影響，認為經濟前景仍不能保證降息。

聯準會過去可能會感嘆，他們調控經濟時，得需孤軍奮戰，但如今他們可能會比較懷念以前單純的日子。聯準會如今不僅受到政治壓力，每周都還要防備著白宮的行動。波士頓學院經濟學博士艾爾蘭（Peter Ireland）表示：「長久以來，聯準會有太多需要操心的事。鮑威爾正努力倡導『貿易是貿易』，與聯準會無關，但他卻已陷入其中。」