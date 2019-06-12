直擊滿地垃圾！新北「治安+交通」問題多　安居三箭挑戰大

突發中心／新北報導

新北市長侯友宜執行「安居三箭」行動面臨大挑戰！前一陣子中和跟淡水簡直殺紅了眼，除了治安敗壞之外，就連交通治理也大有問題；《ETtoday新聞雲》記者於本月12日在汐止區大同路上驚見滿地垃圾！調查後發現，除了滿地垃圾，新北市超多路段還有易塞車、車禍頻率高等問題。

▲新北市汐止區大同路上垃圾掉滿地。（圖／突發中心記者攝）

基本而言，只要是尖峰時刻，汐止區總會變成塞車熱點，如今記者目擊滿地垃圾，警方最多也只能先移一邊，等待清潔隊收拾殘局，路過的汽機車駕駛需要自求多福，因為一個閃神，就很可能摔車，或是壓爆瓶罐，進而噴到路邊民眾。

記者調查，新北市境內有多條道路易塞，加上沒有替代道路，一發生事故又會造成更嚴重的回堵，汐止區省道台5線（大同路一段、民權街口至新台五路口，含北山大橋的快慢車道）、快速道路台64、台65、新北環快高架段、台1高架段、新莊區省道台1線（中正路、新北大道龍安路口至桃園市交界萬壽路）、淡水區省道台2線（民權路與中正東路、自強路口至淡金路口）、八里區市道103線（龍米路、五苦區成泰路至頂寮五街口）等道路都是敏感區域，警方每天挫咧等。

若是肇事率最高的路段，新莊、永和、新店的中正路、中和（中正路、景平路、中山路2段、員山路、連城路）、淡水民權路、三重中正北路等10條恐怖道路，平均每天會發生7.6件車禍，大小事故讓警方疲於奔命，侯友宜的治理政策似乎只是口號，種種交通問題，始終不見改善。

據了解，新北市政府警察局花大錢舉辦第41屆警察節餐會，安排團體唱歌表演等活動自嗨，還頒發各種績效獎項，但除了治安問題外，各路段在交通尖峰時段更是塞到爆且車禍頻傳，民眾不禁想問，新北治安與交通在沒有明顯改善的情況下，警察局是要慶祝什麼？

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）