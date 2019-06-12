Arm Treasure Data報告：企業可能對客戶發出錯誤行銷訊息

▲根據Arm Treasure Data報告指出，有近半數的企業組織可能向他們的客戶發送錯誤行銷訊息。（圖／視覺中國CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

對於許多企業來說，為得達到有效的行銷訊息投放，購買「客戶接觸點」是相當重要的一件事，但是由Arm旗下的企業資料管理公司Treasure Data最新釋出的「2019年顧客旅程現況報告」報告顯示，有近半數的企業組織可能向他們的客戶發送錯誤行銷訊息。

報告中指出，近半(47%)的受訪者因為數據的孤島效應(Data Silos)，而難以從他們的行銷數據中獲取洞察。報告同時發現，54%的企業表示它們對於其行銷數據乃至於顧客旅程(Customer Journey)，並沒有完整的概念。

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這些盲點，讓達成出色的客戶體驗出現了風險；少了對每一個顧客體驗旅程的完整看法，在錯誤的時間點傳送錯誤的行銷訊息的可能性，也因此顯著增加。

此外，顧客體驗旅程其實相當複雜，雖然大多數的企業(61%)擁有三個或更多預先購買的客戶接觸點，甚至有超過三成的公司擁有六個或更多的接觸點，但是許多企業並不知道什麼是有效的，近半(48%)的企業表示，他們並沒有使用正式的歸因策略，這很難判定何種銷售手法實際上帶來銷售。

另外，不可靠的數據來源會導致行銷人員錯亂，缺乏明確的數據整體概念，意謂企業對於它們自己行銷管道的效果，可能過於樂觀。受訪者表示，銷售人員與公司網站對他們是影響排名前三的行銷管道，但卻同時承認當自己要作出購買決定時，上述兩者卻不是他們主要的參考管道。

Arm Treasure Data認為，為了協助破除孤島效應，整合已經搜集到的數據，相當重要；有用的行銷科技，如顧客數據平台(CDP)，能夠結合來自許多包括線上與線下來源的數據，以便針對買家與潛在買家採取的不同顧客旅程，勾勒出完整的圖像。有了更為統整的數據，企業組織就能判定什麼可以促使顧客購買，以及背後的原因。