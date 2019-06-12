貿易戰升級科技戰加快5G布局　南亞董座：第3季會開始發酵

▲南亞董事長吳嘉昭。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南亞（1301）今（12）日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，中美貿易戰逐漸演變成「科技戰」，任何電子產品缺少一個零組件或是稀土，都會迫使產業面臨斷鏈危機，期盼月底的川習會能有好的結果出現，才能讓下半年展望較為明朗。

電子材料和乙二醇（EG）是南亞重要的產品，吳嘉昭股東會後受訪時指出，電子材料和EG營收表現都不錯，但獲利因去年第4季認列台塑化虧損，使得稅前獲利年減2%，加上貿易戰升級為科技戰，任何產品只要缺少一個零組件，將會影響產業後續發展，甚至面臨斷鏈危機，期盼月底的川習會能有好的結果，下半年營運展望也會較為明朗。

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外界關注5G進展，吳嘉昭表示，5G建設期程看來會提早，由於5G基地台比4G基地台多上很多，幾百公尺內就須設立機台傳送電波，無論是華為事件或是中美科技爭霸，將會加快腳步布局，可望帶動南亞印刷路板、銅箔基板等出貨，有機會提早到第3季開始發酵，但川習會、華為90天寬限期等仍增添不確定性。

吳嘉昭說，南亞屬於加工業，布局以市場為導向，在大陸擴建、生產的規模都比台灣大。在大陸生產的產品有8成內銷大陸，另有2成銷往東南亞和其他地區，真正銷往美國的其實不到1%，因此貿易戰對南亞來說，並沒有直接影響。