光寶科挺進越南自動化展　搶攤第二生產基地需求

▲光寶科全球業務總監陳子健。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

光寶科（2301）今（12）日以「智慧工廠」前進越南自動化大展，其中工業物聯閘道器首度越南亮相，透過在地經銷商網絡，搶灘中美貿易戰引發的製造業者擴增海外第二生產基地需求。

越南自動化大展（Vietnam Industrial Manufacturing Fair 2019）今日於胡志明市揭開序幕，展期為期3天。光寶科以「智慧工廠」為主軸參展，聚焦自動化設備與工業物聯網解決方案，展示內容包括變頻器、伺服系統、人機介面、馬達，及首度亮相的工業物聯網閘道器，滿足所有智慧工廠設備連網需求。

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光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，光寶科串連工業自動化相關技術、核心產品與客戶應用，以打造具備高度適應性及資源統合完善的智慧工廠為目標，從超過40年的生產製造經驗裡，第一手掌握製造現場需求，以貼近客戶需求的解決方案提升其製程效率。

工控大腦預防管理 智慧工廠推手

光寶在工控方案中，前端的運動控制器扮演如人類「大腦」 角色，具備五大特色，包括：1GHz超高速四核心運算能力、頂規記憶體空間100MB、EtherCAT高速總線控制多點擴充、支援精密高速機械設備，伺服同步運動最多16軸以及支援業界常用通訊界面等。

鄭智峰表示，光寶不只著重產品，更將連結運動控制器、變頻器、伺服馬達，打造完整的解決方案。

光寶工業自動化事業部挾帶集團資源整合、一站式方案及高性價比優勢，積極發展智慧工業，在地化尋找經銷夥伴，不止搶進越南市場，未來同步佈局印尼、緬甸、新加坡、馬來西亞、菲律賓、汶萊….等國家，搶攻東協工業自動化龐大商機。

▼光寶科技以「智慧工廠」為主軸參加2019越南自動化大展。（圖／業者提供）