貿聯永續發展報告書　榮獲第三方國際標準保證

▲貿聯董事長梁華哲（左二）、永續發展委員會召集人鄧劍華（右一）出席授證儀式，接受SGS Taiwan資深營運總監鮑柏宇（右二）所頒發的保證聲明書。（圖／貿聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

貿聯-KY（3665）今天（12日）宣布永續發展報告書，首次獲得國際第三方獨立驗證單位保證，並由貿聯董事長梁華哲、永續發展委員會召集人鄧劍華出席授證儀式，接受SGS Taiwan資深營運總監鮑柏宇所頒發的保證聲明書，其非財務資訊報告達到「全球永續性報導準則(GRI Standards)」保證等級的標準。

貿聯董事長梁華哲表示，貿聯從2017年開始，就主動向各方關係人以及社會大眾揭露公司治理、環境保護以及社會關懷等三大面向的成果，透過完整的調查找到各方關係人，再依循最新版「全球永續性報導準則」的標準，編制出符合內容明確、架構清晰，永續資訊透明的報告書。

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永續發展委員會召集人鄧劍華表示，貿聯在2018 年發行第二本永續發展報告書，同時通過AA1000AS第一應用類型中度保證等級，以及GRI Standards 核心選項雙重保證，內容涵蓋五大面向，其一包括資訊揭露符合包容性、重大性、回應性的國際標準原則，為各方關係人認定之可信且必要的永續資訊。

鄧劍華表示，其二則為結合「聯合國永續發展目標(SDGs)」，評估業務活動所形成的機會與風險，以核心能力為基礎，檢視營運、產品、供應鏈與社會等面向的永續發展藍圖，以創造最大綜效，有助於產品面持續創新、研發高效節能商品。

鄧劍華表示，其三就是在營運面，持續提升能源、資源使用效率；其四則是社會面，積極推動環境保護與參與公益活動；最後則是在達成內、外部關係人充分溝通，讓外界人士更瞭解貿聯在財務與非財務面的具體成效與價值。

貿聯強調，未來將持續永續發展的思維，聚焦及回應各方關係人所關心的議題，提升公司治理、環境保護及社會關懷等作為，擴大及落實社會正向影響力，持續提升企業整體競爭力，結合策略夥伴，透過全球布局的優勢，打造成社會的標竿企業。