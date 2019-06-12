刷信用卡繳稅！中信銀破300億元　估續蟬聯刷卡繳稅王

▲中信銀信用卡刷卡金額還是冠於其他銀行，居刷卡繳稅王（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部統計，今年5月到6月2日民眾利用信用卡繳稅，共計918億元，平均每件繳稅金額大約是10.9萬元，根據了解，中信金信用卡繳稅最高，估計還是可以拿下今年的刷卡繳稅王，其次是玉山、國泰世華、台新銀等。

根據財政部統計，到6月2日止，利用信用卡繳稅的金額為918億元，平均每件的繳稅金額為10.9萬元。但是哪一家是民眾繳稅最愛刷的卡呢？根據粗估，中信銀為330億元，是刷卡繳稅王；其次是玉山銀的175億元，國泰世華銀則是105億元居第三；台新銀行104億元，緊追在後。據了解，中信銀去年也是刷卡繳稅王，今年可望繼續蟬聯。

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兆豐銀今年也全力衝刺刷卡繳稅，大約也有30億元，每位卡友的平均刷卡繳稅金額大約是20萬元，是業界的兩倍左右，在泛公股銀行當中，刷卡繳稅表現相當突出。而中信銀則是因為今年有「商旅鈦金卡」，繳稅享0.3%回饋，且回饋無上限，如果繳交大額的稅可以享受高回饋，身受民眾喜愛，讓中信銀繼續穩坐刷卡繳稅王。

玉山銀今年也全力衝刺刷卡繳稅市場，玉山銀所推出的優惠方式是，持該行信用卡，但不含Pi拍錢包信用卡繳稅達1萬元，即享統一超商抵用券100元持Pi拍錢包信用卡繳稅享1%P幣回饋，上限是2,000P幣、世界卡繳稅達20萬元享1%現金回饋，上限3,000元，廣受民眾喜愛。兆豐銀也觀察到，繳稅金額愈高、繳稅大戶採用分期繳納的機率比較低，顯示有錢人大多只想痛苦一次，一次把稅繳完。