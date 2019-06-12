影／林恩平首度鬆口投入G+P混和鏡頭設計　醫療生意7月進帳

記者周康玉／台中報導

大立光今（12）日召開股東會，林恩平首度鬆口，目前有客戶要求，已經有在投入玻璃和塑膠混合（G+P）鏡頭的設計（design-in），打破過去他對於以全塑膠鏡頭（全P）可解決一切的說法；此外，在轉投資的醫療新事業大立雲康也有進展，將在7月有營收貢獻。

大立光向來以全塑膠鏡片稱霸全球手機鏡頭，儘管近兩年來，市場不斷熱烈討論玻璃+塑膠混合鏡頭導入智慧機的可行性，林恩平一向給的答案都是--「玻璃鏡頭表現（performance）不會比塑膠好」或「透過軟體，塑膠鏡片也可達成玻璃鏡頭效果」的答案。

然而林恩平今日首度改口，因應客戶要求，已經投入G+P混合鏡頭的設計，且不只一家客戶要求，由大立光的東莞廠製造玻璃鏡頭。林恩平表示，如果未來G+P成為趨勢，玻璃鏡頭的製造就必須外包。

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大立光在新事業亦有進展，林恩平表示，在隱形眼鏡來說，除了推出月拋產品，並打進屈臣氏等大通路，看起來會成長；大立光轉投資的大立雲康（LHT）開發新世代睡眠檢測系統，也已經中山醫院及高雄醫院正式導入，最快7月就會有營收貢獻。

韓系客戶進度，林恩平表示，還是很努力，且導入（design in）數量有增加，顯示機種數量有增加趨勢。

對於近日鴻海董事長郭台銘參選，林恩平僅表示，他不懂政治。至於是否會跟進台積電的季配息策略？林恩平表示，目前沒考慮。

▼大立光執行長林恩平。（圖／記者范綱儀攝）