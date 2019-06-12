金金併／5家金控拿到併購入場券　金融業工會痛批「不符社會期待」

▲全國金融業工會聯合總會常務理事鍾馥吉。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會推行「金金併」，鼓勵民營銀行間相互併購，其中更有5家金控、6家銀行拿到敵意併購入場券。全國金融業工會聯合總會今天(12日)舉行記者會，痛批這5家金控遭到裁罰、違規、申訴都榜上有名，可以說是前科累累，金管會只用4大要件給這5家金控併購機會，「不符合社會期待」。

金管會去年7月推出金金併政策，除了合意併購外，更開放5家金控、6家銀行可以對其他銀行進行敵意併購，包括中信金、富邦金、台新金、玉山金、國泰金，跟中信銀、北富銀、台新銀、玉山銀、國泰世華、上海商銀。併購案的買方，金管會將給予資本計提誘因。

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全國金融業工會聯合總會常務理事、永豐金工會理事長鍾馥吉今天則痛批，金管會只用4大要件來篩選出5家金控跟6家銀行，但除了上海商銀外，其他金控跟銀行遭裁罰、違規、申訴紀錄均榜上有名，「這5家銀行在法遵上有待加強，但賺錢多的銀行主管機關卻給尚方寶劍，讓他們可以對小銀行做敵意併購，這是非常不公平的。」

鍾馥吉也指出，現在政府的併購政策還有法令，對勞工保障嚴重不足，去「二次金改」經歷過從業人員被不良雇主用過即丟的慘痛教訓，上述那些大金控也多次違反勞動法令，從過往裁罰案例中也不少，「主管機關篩選出來都是賺錢的銀行，但是對台灣社會來說有保護到消費者嗎？」

另一個疑慮是，政府希望銀行支持中小企業，但從中小企業放款佔總放款比率來看，民營的中小銀行卻遠比上述那些大型銀行多，金管會篩選出來的那5家銀行對中小企業放款佔總放款比重僅18%，遠低於整體銀行平均的26%；但相對的，這5家銀行對大陸曝險總額卻佔淨值比中高達7成，遠遠高於整體銀行平均的53%。

鍾馥吉質疑，若中小企業放寬低的大型銀行併掉中小企業放款高的銀行，將來可能造成不利中小企業融資的後果，顯示政府的政策沒有一致性。

鍾馥吉建議，主管機關應該多兼顧其他指標，包括對消費者的保護，還有裁罰，不是說銀行規模大就可以犯錯多。且併購過程應該「尊重市場機制」，開放所有金控跟銀行，不管是民營或公股，都可以進行合意併購，避免官商勾結、人為操縱。

全國金融業工會聯合總會也提出5大建議：

1.是應對目前所有金融機構之負責人及關係人全面進行「大股東適格性審查」，審查標準與過程應透明化且具一致性。針對大股東持股過低、質押情形、交叉持股、高槓桿財務操作等情形納入評估，並檢討買方發行特別股進行併購的合理性。

2.針對金管會提出之併購買方4大資格條件，其中「企業社會責任」應涉及勞工權益之資格條件審查。

3.建議金管會依據《金融機構合併法》第12條規定，訂立「金融機構合併對受僱人權益事項處理指導原則」，明定對受僱勞工權益事項處理原則，包括：所有勞動條件的保障與揭露、工會參與、簽訂團體協約等。

4.併購買方要列員工權益保障企劃書。

5.金管會主張多元化董事會結構，避免家族化，政策上朝3個方式引導：增加自然人董事、強化獨董職能、修改委託書徵求規則。

全國金融業工會聯合總會也建議金管會，應將「勞工董事」納入多元化董事會對象之一，讓勞工得以由下而上回饋銀行實務，參與公司治理，以有效降低併購過程因資訊不對等而產生阻礙，影響金融秩序。

鍾馥吉表示，目前已經將上述說帖交給金管會，會再跟金管會約時間詳談。

