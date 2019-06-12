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南亞股東會通過配息5元　祭4大營運方針對抗今年3道逆風

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▲▼南亞董事長吳嘉昭。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南亞董事長吳嘉昭。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑四寶股東會今（12）日由南亞（1303）壓軸登場，過程召開順利，約1個小時就結束，除了通過去年財報與盈餘分配之外，也完成董監改選。展望今年，南亞董事長吳嘉昭表示，中美貿易戰影響，全球經濟成長下滑，不過去年前3季打下基礎，全年營收仍創下歷史新高，今年續推4大營運方針備戰，期盼藉由AI，提升產品生產效率。

南亞2018全年營收3330.6億元，較前年增加8.8%，稅前盈餘615.2億元，較前年減少2%，每股稅後盈餘為6.65元，今天股東會上通過每股配發5元現金股利，換算股利配發率為75.1%。

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南亞同時也完成董監改選，其中3名獨立董事為前經濟部長王志剛、林義夫及前政委朱雲鵬，另12席董事為吳嘉昭、王文淵、王文潮、王瑞瑜、鄒明仁、王貴雲、李伸一、林豐欽、簡日春、黃信義、李政中和張清正。

南亞董事長吳嘉昭表示，去年前3季全球經濟基本面良好，原料價格上漲，帶動各項產品營收成長，加上公司供應鏈完整，發展高值化及差異化產品大幅提升營收與獲利，但第4季在中美貿易戰影響，加上油價跌幅達4成，客戶觀望氣氛濃厚，不過前3季打下的基礎之下，全年營收創下歷史新高，稅後淨利和EPS也是攀上歷史第3高。

展望今年，吳嘉昭指出，中美貿易戰衝突、兩岸關係及油價漲跌等因素影響，維持穩定成長與獲利仍是公司最重要的目標，因此將會續推4個經營方針，首先是積極拓展及分散市場，提升產能利用率；再者是加強研發，發展高值化、差異化，進而提升獲利；第3則為落實循環經濟，執行減化量、資源再利用，以發揮經濟效益；最後是全面推動製程優化、工業4.0，並導入AI（人工智慧），強化產品競爭力。

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關鍵字：南亞,台塑,吳嘉昭,營收,貿易戰,AI

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