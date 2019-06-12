NCC通過振道等三系統換照！大新店檢視股權非「凱擘」關企



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC12日通過新竹振道、大新店民主及大台中數位有線電視公司每9年1次的換發有線廣播電視經營許可執照，3家系統都將規劃高畫質節目與多樣化高速上網及數位加值服務。此外，外傳大新店民主的股權組成與凱擘MSO有關，經檢視業者書面說明後，NCC認為在現行法令下，該系統與凱擘非關係企業，應不屬於該集團MSO成員。

NCC表示，前述3家公司均承諾將配合NCC「有線廣播電視系統經營者收費標準」修正政策，規劃多元付費方案，並落實執行頻道上、下架及頻位變更作業要點，提高本國文化節目露出之機會；也會配合NCC 108年度基本頻道全面升級HD政策，承諾當接獲頻道供應事業通知訊號源升級HD後，儘速完成頻道畫質升級；此外將搭配109年東京奧運，如取得合法授權，竭力提供訂戶4K畫質節目收視，未來更將持續投入網路建設，降低每個光節點所涵蓋之訂戶數。

NCC指出，新竹振道公司承諾將於108年底推出1Gbps寬頻服務並依市場反應於109年後增加1Gbps寬頻上網之涵蓋範圍，未來三年亦積極推動4K數位機上盒佈設及開發OTT能力接軌雲端內容（Android TV）。





▲大新店有線電視【大新店地方新聞】（圖／翻攝官方FB粉絲團影片畫面）

大新店民主公司將於109年度推出Android TV接軌雲端服務內容，並以每年持續擴充光節點，以提升網路品質，尤針對企業用戶需求，規劃投入FTTX網路建置，期順應市場需求推出1Gbps級寬頻上網服務，提供消費者全新數位匯流體驗。



大台中數位公司承諾未來三年仍將積極投入網路建置，頻道規劃考量亦將以本國文化節目為優先，並於訂戶服務上具體提升客服滿意度，落實所訂之營運作業處理流程辦法。