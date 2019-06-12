財神來了！今年最高獎金　威力彩明頭獎上看5.5億元

▲威力彩明天頭獎上看5.5億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

連摃29期的威力彩，明天（13日）頭獎上看5.5億元，成為今年最高頭獎。而本週五(14日)開獎的大樂透也已5連摃，頭獎獎金上看1.9億元，大樂透端午加碼仍有29組100萬元未開出，週五仍會繼續加開29組加碼百萬獎項。

威力彩今年2月28日在台中開出5.2億元的高額頭獎後，頭獎連摃期數已高達29期，明晚開獎的威力彩，頭獎上看5.5億元，是今年度的最高頭獎。

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根據統計，威力彩從97年1月上市至今共開獎1188期，累計開出64次頭獎，其中有36次在頭獎6億以下就開出，占總開出次數的一半以上。威力彩累積頭獎金額已衝破今年最高，且依過去的統計資料看來，平均連摃18期就會開出一次頭獎，頭獎隨時都有可能開出，想挑戰今年最高頭獎的得主就趁現在！

大樂透部分，端午加碼「100組100萬元」，截至昨天（11日）為止，5次開獎已開出71組端午加碼百萬獎，民眾仍有29組端午百萬獎的中獎機會。昨天開出的6組百萬獎項中，全為單注中獎。

特別的是，這6間開出百萬獎項的投注站中，位在高雄市的「金竹旺彩券行」在2014年開出過威力彩5.8億元，台南市的「萬客來彩券行」，也在2018年開出過威力彩6.6億元頭獎，可說是十分的幸運。

本週五開獎的大樂透除繼續加開端午加碼剩餘的29組100萬元獎項，頭獎也已5連摃、頭獎上看1.9億元，民眾還有29次對中100萬元獎項的機會。