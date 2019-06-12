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中美貿易戰掀起全球降息　有利投資等級債表現

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）
▲中美貿易戰仍存在許多不確定性，全球大量資金轉進債市避險，法人指出投資等級債表現尤其好。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／綜合報導

自從美國總統川普決議調高對中國大陸進口關稅以來，全球大量資金轉向債券市場避險，尤其是投資等級債，不論近一週或今年以來，資金明顯大幅湧入投資等級債，顯示貿易摩擦對全球經濟成長的負面影響正逐步浮現。法人認為，美國經濟轉差，加上全球貨幣政策寬鬆，都將有利支撐債市表現。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，近期市場避險需求進駐債市，全球央行貨幣政策偏向寬鬆，正可支撐債市表現，品質好的投資等級債券兼顧收益與防禦性，成為低利率環境且市場波動大的投資優選。

今年以來，亞洲多個國家央行已陸續出現降息，根據聯邦利率期貨顯示，美國降息預期也大幅增加，李淑蓉認為，美國若降息救市，並不是件好事，因為從過去經驗來看，自2000年以來，美國啟動兩次降息，分別是2001年1月及2007年，在首次降息後12個月內，美股標普500指數分別下跌-12%及-18%，儘管近期市場看好降息利多，激勵美股上漲，但反彈過後，美股是否仍維持升勢，後續需觀察本月20日FOMC會議會後聲明。

請繼續往下閱讀...

李淑蓉認為，近期美國經濟正在轉差，值得留意美國非農新增人口數字，最新5月僅新增7.5萬人，遠低於市場預期的17.5萬人，且觀察今年以來數字表現，實際非農新增人口數呈現縮減狀態，反映美國經濟正在放緩。

非農人口數縮減，主要原因來自企業對生意前景有所擔憂，李淑蓉表示，現今中美雙方大國博奕，角力時間拉長，未來方向不明朗，很多非貿易因素，市場也難以解讀，也造成避險需求增溫，令投資等級債買氣急升。

李淑蓉分析，這讓投資等級債，全球出現炙手可熱現象，而過去偏保守的資金，受聯準會可能降息影響，這些資金仍偏好債市停泊，但投資標的轉向具安全性、收益性兼顧的優質投資等級債。

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關鍵字：投資級債,全球債,新光投信,貿易戰,貨幣寬鬆

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